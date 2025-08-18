Titan (TES) reaalajas hind on $ 0.006728. Viimase 24 tunni jooksul TES kaubeldud madalaim $ 0.0067 ja kõrgeim $ 0.006825 näitab aktiivset turu volatiivsust. TESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0001327546551544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003076060331263499.
Lüliajalise tootluse osas on TES muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Titan (TES) – turuteave
No.2966
$ 67.28K
$ 92.13K
$ 672.80K
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%
BLAST
Titan praegune turukapitalisatsioon on $ 67.28K$ 92.13K 24 tunnise kauplemismahuga. TES ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 672.80K.
Titan (TES) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Titan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001755
-0.26%
30 päeva
$ -0.000468
-6.51%
60 päeva
$ -0.00082
-10.87%
90 päeva
$ -0.006152
-47.77%
Titan Hinnamuutus täna
Täna registreeris TES muutuse $ -0.00001755 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Titan 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000468 (-6.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Titan 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TES $ -0.00082 (-10.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Titan 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006152 (-47.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Titan (TES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.
Titan hinna ennustus (USD)
Kui palju on Titan (TES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Titan (TES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Titan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Titan (TES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.