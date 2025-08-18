Rohkem infot TES

Titan hind(TES)

1 TES/USD reaalajas hind:

$0.006733
-0.26%1D
USD
Titan (TES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:20:07 (UTC+8)

Titan (TES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0067
24 h madal
$ 0.006825
24 h kõrge

$ 0.0067
$ 0.006825
$ 1.0001327546551544
$ 0.003076060331263499
+0.20%

-0.26%

-0.24%

-0.24%

Titan (TES) reaalajas hind on $ 0.006728. Viimase 24 tunni jooksul TES kaubeldud madalaim $ 0.0067 ja kõrgeim $ 0.006825 näitab aktiivset turu volatiivsust. TESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0001327546551544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003076060331263499.

Lüliajalise tootluse osas on TES muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Titan (TES) – turuteave

No.2966

$ 67.28K
$ 92.13K
$ 672.80K
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%

BLAST

Titan praegune turukapitalisatsioon on $ 67.28K $ 92.13K 24 tunnise kauplemismahuga. TES ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 672.80K.

Titan (TES) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Titan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001755-0.26%
30 päeva$ -0.000468-6.51%
60 päeva$ -0.00082-10.87%
90 päeva$ -0.006152-47.77%
Titan Hinnamuutus täna

Täna registreeris TES muutuse $ -0.00001755 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Titan 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000468 (-6.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Titan 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TES $ -0.00082 (-10.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Titan 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006152 (-47.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Titan (TES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Titan hinnaajaloo lehte.

Mis on Titan (TES)

Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.

Titan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Titan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Titan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Titan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Titan hinna ennustus (USD)

Kui palju on Titan (TES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Titan (TES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Titan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Titan hinna ennustust kohe!

Titan (TES) tokenoomika

Titan (TES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Titan (TES) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Titan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Titan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TES kohalike valuutade suhtes

1 Titan(TES)/VND
177.04732
1 Titan(TES)/AUD
A$0.01029384
1 Titan(TES)/GBP
0.00491144
1 Titan(TES)/EUR
0.0057188
1 Titan(TES)/USD
$0.006728
1 Titan(TES)/MYR
RM0.02832488
1 Titan(TES)/TRY
0.2748388
1 Titan(TES)/JPY
¥0.989016
1 Titan(TES)/ARS
ARS$8.71498024
1 Titan(TES)/RUB
0.53581792
1 Titan(TES)/INR
0.58876728
1 Titan(TES)/IDR
Rp108.51611384
1 Titan(TES)/KRW
9.34438464
1 Titan(TES)/PHP
0.3804684
1 Titan(TES)/EGP
￡E.0.32435688
1 Titan(TES)/BRL
R$0.0363312
1 Titan(TES)/CAD
C$0.00928464
1 Titan(TES)/BDT
0.81704832
1 Titan(TES)/NGN
10.31900272
1 Titan(TES)/UAH
0.27726088
1 Titan(TES)/VES
Bs0.90828
1 Titan(TES)/CLP
$6.485792
1 Titan(TES)/PKR
Rs1.90590784
1 Titan(TES)/KZT
3.64260648
1 Titan(TES)/THB
฿0.21771808
1 Titan(TES)/TWD
NT$0.20204184
1 Titan(TES)/AED
د.إ0.02469176
1 Titan(TES)/CHF
Fr0.0053824
1 Titan(TES)/HKD
HK$0.05261296
1 Titan(TES)/AMD
֏2.57184528
1 Titan(TES)/MAD
.د.م0.06048472
1 Titan(TES)/MXN
$0.12601544
1 Titan(TES)/PLN
0.02442264
1 Titan(TES)/RON
лв0.02906496
1 Titan(TES)/SEK
kr0.06418512
1 Titan(TES)/BGN
лв0.01123576
1 Titan(TES)/HUF
Ft2.26989264
1 Titan(TES)/CZK
0.14068248
1 Titan(TES)/KWD
د.ك0.00205204
1 Titan(TES)/ILS
0.02267336
1 Titan(TES)/NOK
kr0.06835648
1 Titan(TES)/NZD
$0.01130304

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Titan kohta

Kui palju on Titan (TES) tänapäeval väärt?
Reaalajas TES hind USD on 0.006728 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TES/USD hind?
Praegune hind TES/USD on $ 0.006728. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Titan turukapitalisatsioon?
TES turukapitalisatsioon on $ 67.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TES ringlev varu?
TES ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TES (ATH) hind?
TES saavutab ATH hinna summas 1.0001327546551544 USD.
Mis oli kõigi aegade TES madalaim (ATL) hind?
TES nägi ATL hinda summas 0.003076060331263499 USD.
Milline on TES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TES kauplemismaht on $ 92.13K USD.
Kas TES sel aastal kõrgemale ka suundub?
TES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TES hinna ennustust.
Titan (TES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

