TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi TENEX.FINANCE (TENEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

TENEX.FINANCE (TENEX) teave

Tenex represents the future of central marketplaces, customized specifically for trading and serving as a premier liquidity hub. Our next-generation Automated Market Maker (AMM) merges the robust, time-tested security of Uniswap with an advanced incentive mechanism, an intricate governance framework, and a refined, user-friendly interface to ensure a superior trading experience.

Ametlik veebisait:
https://tenex.finance/
Valge raamat:
https://tenex.finance/documentation/introduction/tenex
Plokiahela Explorer:
https://blastscan.io/token/0xC4B7846887648B4bef80db245411B0323Edd2a66

TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage TENEX.FINANCE (TENEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
--
----
Koguvaru:
$ 96.00M
$ 96.00M
Ringlev varu:
--
----
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.26M
$ 1.26M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.12499
$ 0.12499$ 0.12499
Kõigi aegade madalaim:
--
----
Praegune hind:
$ 0.0131
$ 0.0131

TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate TENEX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

TENEX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate TENEX tokeni tokenoomikat, avastage TENEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TENEX

Kas olete huvitatud TENEX.FINANCE (TENEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TENEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

TENEX.FINANCE (TENEX) hinna ajalugu

TENEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

TENEX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu TENEX võiks suunduda? Meie TENEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.