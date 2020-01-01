TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TENEX.FINANCE (TENEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TENEX.FINANCE (TENEX) teave Tenex represents the future of central marketplaces, customized specifically for trading and serving as a premier liquidity hub. Our next-generation Automated Market Maker (AMM) merges the robust, time-tested security of Uniswap with an advanced incentive mechanism, an intricate governance framework, and a refined, user-friendly interface to ensure a superior trading experience. Ametlik veebisait: https://tenex.finance/ Valge raamat: https://tenex.finance/documentation/introduction/tenex Plokiahela Explorer: https://blastscan.io/token/0xC4B7846887648B4bef80db245411B0323Edd2a66 Ostke TENEX kohe!

TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TENEX.FINANCE (TENEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 96.00M $ 96.00M $ 96.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12499 $ 0.12499 $ 0.12499 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0131 $ 0.0131 $ 0.0131 Lisateave TENEX.FINANCE (TENEX) hinna kohta

TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TENEX.FINANCE (TENEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TENEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TENEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TENEX tokeni tokenoomikat, avastage TENEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TENEX Kas olete huvitatud TENEX.FINANCE (TENEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TENEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TENEX MEXC-ist osta!

TENEX.FINANCE (TENEX) hinna ajalugu TENEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TENEX hinna ajalugu kohe!

TENEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TENEX võiks suunduda? Meie TENEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TENEX tokeni hinna ennustust kohe!

