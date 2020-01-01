Tordess (TDS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tordess (TDS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tordess (TDS) teave Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy. Ametlik veebisait: https://tordess.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x82f0508797a7167add9274b3aee4293158a8645e Ostke TDS kohe!

Tordess (TDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tordess (TDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3179 $ 0.3179 $ 0.3179 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.02436 $ 0.02436 $ 0.02436 Lisateave Tordess (TDS) hinna kohta

Tordess (TDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tordess (TDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TDS tokeni tokenoomikat, avastage TDS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TDS Kas olete huvitatud Tordess (TDS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TDS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TDS MEXC-ist osta!

Tordess (TDS) hinna ajalugu TDS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TDS hinna ajalugu kohe!

TDS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TDS võiks suunduda? Meie TDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TDS tokeni hinna ennustust kohe!

