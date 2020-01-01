TaoBank (TBANK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TaoBank (TBANK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TaoBank (TBANK) teave TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Ametlik veebisait: https://www.taobank.ai/ Valge raamat: https://docs.taobank.ai/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE Ostke TBANK kohe!

TaoBank (TBANK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TaoBank (TBANK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 63.00K $ 63.00K $ 63.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8368 $ 0.8368 $ 0.8368 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 Praegune hind: $ 0.0042 $ 0.0042 $ 0.0042 Lisateave TaoBank (TBANK) hinna kohta

TaoBank (TBANK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TaoBank (TBANK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TBANK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TBANK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TBANK tokeni tokenoomikat, avastage TBANK tokeni reaalajas hinda!

TaoBank (TBANK) hinna ajalugu TBANK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TBANK hinna ajalugu kohe!

TBANK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TBANK võiks suunduda? Meie TBANK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TBANK tokeni hinna ennustust kohe!

