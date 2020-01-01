ALTAVA (TAVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ALTAVA (TAVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ALTAVA (TAVA) teave ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others. Ametlik veebisait: https://altava.com/ Valge raamat: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5 Ostke TAVA kohe!

ALTAVA (TAVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ALTAVA (TAVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 695.88M $ 695.88M $ 695.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.69M $ 9.69M $ 9.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01949 $ 0.01949 $ 0.01949 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 Praegune hind: $ 0.00969 $ 0.00969 $ 0.00969 Lisateave ALTAVA (TAVA) hinna kohta

ALTAVA (TAVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ALTAVA (TAVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAVA tokeni tokenoomikat, avastage TAVA tokeni reaalajas hinda!

ALTAVA (TAVA) hinna ajalugu TAVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TAVA hinna ajalugu kohe!

