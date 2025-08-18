Rohkem infot TAVA

TAVA Hinnainfo

TAVA Valge raamat

TAVA Ametlik veebisait

TAVA Tokenoomika

TAVA Hinnaprognoos

TAVA Ajalugu

TAVA – ostujuhend

TAVA-usaldusraha valuutakonverter

TAVA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ALTAVA logo

ALTAVA hind(TAVA)

1 TAVA/USD reaalajas hind:

$0.00971
$0.00971$0.00971
0.00%1D
USD
ALTAVA (TAVA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:23 (UTC+8)

ALTAVA (TAVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00963
$ 0.00963$ 0.00963
24 h madal
$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976
24 h kõrge

$ 0.00963
$ 0.00963$ 0.00963

$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976

$ 5.447659566153262
$ 5.447659566153262$ 5.447659566153262

$ 0.008411259153674097
$ 0.008411259153674097$ 0.008411259153674097

-0.42%

0.00%

-0.21%

-0.21%

ALTAVA (TAVA) reaalajas hind on $ 0.00971. Viimase 24 tunni jooksul TAVA kaubeldud madalaim $ 0.00963 ja kõrgeim $ 0.00976 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.447659566153262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008411259153674097.

Lüliajalise tootluse osas on TAVA muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ALTAVA (TAVA) – turuteave

No.1300

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

$ 43.15K
$ 43.15K$ 43.15K

$ 9.71M
$ 9.71M$ 9.71M

695.88M
695.88M 695.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

ALTAVA praegune turukapitalisatsioon on $ 6.76M $ 43.15K 24 tunnise kauplemismahuga. TAVA ringlev varu on 695.88M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ALTAVA (TAVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ALTAVA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00016+1.67%
60 päeva$ -0.00151-13.46%
90 päeva$ -0.00301-23.67%
ALTAVA Hinnamuutus täna

Täna registreeris TAVA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ALTAVA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00016 (+1.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ALTAVA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAVA $ -0.00151 (-13.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ALTAVA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00301 (-23.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ALTAVA (TAVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ALTAVA hinnaajaloo lehte.

Mis on ALTAVA (TAVA)

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

ALTAVA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ALTAVA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ALTAVA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ALTAVA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ALTAVA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ALTAVA (TAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALTAVA (TAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALTAVA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ALTAVA hinna ennustust kohe!

ALTAVA (TAVA) tokenoomika

ALTAVA (TAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ALTAVA (TAVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ALTAVA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ALTAVA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TAVA kohalike valuutade suhtes

1 ALTAVA(TAVA)/VND
255.51865
1 ALTAVA(TAVA)/AUD
A$0.0148563
1 ALTAVA(TAVA)/GBP
0.0070883
1 ALTAVA(TAVA)/EUR
0.0082535
1 ALTAVA(TAVA)/USD
$0.00971
1 ALTAVA(TAVA)/MYR
RM0.0408791
1 ALTAVA(TAVA)/TRY
0.3966535
1 ALTAVA(TAVA)/JPY
¥1.42737
1 ALTAVA(TAVA)/ARS
ARS$12.5776543
1 ALTAVA(TAVA)/RUB
0.7734986
1 ALTAVA(TAVA)/INR
0.8497221
1 ALTAVA(TAVA)/IDR
Rp156.6128813
1 ALTAVA(TAVA)/KRW
13.4860248
1 ALTAVA(TAVA)/PHP
0.5513338
1 ALTAVA(TAVA)/EGP
￡E.0.4681191
1 ALTAVA(TAVA)/BRL
R$0.052434
1 ALTAVA(TAVA)/CAD
C$0.0133998
1 ALTAVA(TAVA)/BDT
1.1779201
1 ALTAVA(TAVA)/NGN
14.8697969
1 ALTAVA(TAVA)/UAH
0.4001491
1 ALTAVA(TAVA)/VES
Bs1.31085
1 ALTAVA(TAVA)/CLP
$9.34102
1 ALTAVA(TAVA)/PKR
Rs2.7483184
1 ALTAVA(TAVA)/KZT
5.2514593
1 ALTAVA(TAVA)/THB
฿0.3141185
1 ALTAVA(TAVA)/TWD
NT$0.2915913
1 ALTAVA(TAVA)/AED
د.إ0.0356357
1 ALTAVA(TAVA)/CHF
Fr0.007768
1 ALTAVA(TAVA)/HKD
HK$0.0759322
1 ALTAVA(TAVA)/AMD
֏3.713104
1 ALTAVA(TAVA)/MAD
.د.م0.0872929
1 ALTAVA(TAVA)/MXN
$0.1816741
1 ALTAVA(TAVA)/PLN
0.0352473
1 ALTAVA(TAVA)/RON
лв0.0419472
1 ALTAVA(TAVA)/SEK
kr0.0926334
1 ALTAVA(TAVA)/BGN
лв0.0162157
1 ALTAVA(TAVA)/HUF
Ft3.2770279
1 ALTAVA(TAVA)/CZK
0.202939
1 ALTAVA(TAVA)/KWD
د.ك0.00295184
1 ALTAVA(TAVA)/ILS
0.0327227
1 ALTAVA(TAVA)/NOK
kr0.0986536
1 ALTAVA(TAVA)/NZD
$0.0163128

ALTAVA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ALTAVA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ALTAVA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ALTAVA kohta

Kui palju on ALTAVA (TAVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAVA hind USD on 0.00971 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAVA/USD hind?
Praegune hind TAVA/USD on $ 0.00971. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ALTAVA turukapitalisatsioon?
TAVA turukapitalisatsioon on $ 6.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAVA ringlev varu?
TAVA ringlev varu on 695.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAVA (ATH) hind?
TAVA saavutab ATH hinna summas 5.447659566153262 USD.
Mis oli kõigi aegade TAVA madalaim (ATL) hind?
TAVA nägi ATL hinda summas 0.008411259153674097 USD.
Milline on TAVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAVA kauplemismaht on $ 43.15K USD.
Kas TAVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAVA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:23 (UTC+8)

ALTAVA (TAVA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TAVA/USD kalkulaator

Summa

TAVA
TAVA
USD
USD

1 TAVA = 0.00971 USD

Kauplemine: TAVA

TAVAUSDT
$0.00971
$0.00971$0.00971
-0.20%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu