ALTAVA (TAVA) reaalajas hind on $ 0.00971. Viimase 24 tunni jooksul TAVA kaubeldud madalaim $ 0.00963 ja kõrgeim $ 0.00976 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.447659566153262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008411259153674097.
Lüliajalise tootluse osas on TAVA muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ALTAVA (TAVA) – turuteave
No.1300
$ 6.76M
$ 6.76M
$ 43.15K
$ 43.15K
$ 9.71M
$ 9.71M
695.88M
695.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
ALTAVA praegune turukapitalisatsioon on $ 6.76M$ 43.15K 24 tunnise kauplemismahuga. TAVA ringlev varu on 695.88M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ALTAVA (TAVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ALTAVA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00016
+1.67%
60 päeva
$ -0.00151
-13.46%
90 päeva
$ -0.00301
-23.67%
ALTAVA Hinnamuutus täna
Täna registreeris TAVA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ALTAVA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00016 (+1.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ALTAVA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAVA $ -0.00151 (-13.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ALTAVA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00301 (-23.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ALTAVA (TAVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations.
ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.
ALTAVA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ALTAVA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ALTAVA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ALTAVA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ALTAVA hinna ennustus (USD)
Kui palju on ALTAVA (TAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALTAVA (TAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALTAVA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ALTAVA (TAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ALTAVA (TAVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ALTAVA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ALTAVA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
