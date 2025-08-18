Rohkem infot TATSU

Tatsu logo

Tatsu hind(TATSU)

1 TATSU/USD reaalajas hind:

-0.54%1D
USD
Tatsu (TATSU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:10:23 (UTC+8)

Tatsu (TATSU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 3.73
$ 3.73$ 3.73
24 h kõrge

-0.28%

-0.54%

+6.76%

+6.76%

Tatsu (TATSU) reaalajas hind on $ 3.63. Viimase 24 tunni jooksul TATSU kaubeldud madalaim $ 3.45 ja kõrgeim $ 3.73 näitab aktiivset turu volatiivsust. TATSUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 69.17672973470148 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018027066843035122.

Lüliajalise tootluse osas on TATSU muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +6.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tatsu (TATSU) – turuteave

No.4653

0.00%

ETH

Tatsu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 19.20K 24 tunnise kauplemismahuga. TATSU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.63M.

Tatsu (TATSU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tatsu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0197-0.54%
30 päeva$ +0.58+19.01%
60 päeva$ +0.73+25.17%
90 päeva$ -1.49-29.11%
Tatsu Hinnamuutus täna

Täna registreeris TATSU muutuse $ -0.0197 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tatsu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.58 (+19.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tatsu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TATSU $ +0.73 (+25.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tatsu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.49 (-29.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tatsu (TATSU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tatsu hinnaajaloo lehte.

Mis on Tatsu (TATSU)

Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

Tatsu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tatsu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TATSU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tatsu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tatsu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tatsu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tatsu (TATSU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tatsu (TATSU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tatsu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tatsu hinna ennustust kohe!

Tatsu (TATSU) tokenoomika

Tatsu (TATSU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TATSU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tatsu (TATSU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tatsu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tatsu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TATSU kohalike valuutade suhtes

1 Tatsu(TATSU)/VND
95,523.45
1 Tatsu(TATSU)/AUD
A$5.5176
1 Tatsu(TATSU)/GBP
2.6499
1 Tatsu(TATSU)/EUR
3.0855
1 Tatsu(TATSU)/USD
$3.63
1 Tatsu(TATSU)/MYR
RM15.2823
1 Tatsu(TATSU)/TRY
148.0677
1 Tatsu(TATSU)/JPY
¥533.61
1 Tatsu(TATSU)/ARS
ARS$4,708.1463
1 Tatsu(TATSU)/RUB
289.3473
1 Tatsu(TATSU)/INR
317.6613
1 Tatsu(TATSU)/IDR
Rp58,548.3789
1 Tatsu(TATSU)/KRW
5,041.6344
1 Tatsu(TATSU)/PHP
205.2765
1 Tatsu(TATSU)/EGP
￡E.175.1838
1 Tatsu(TATSU)/BRL
R$19.602
1 Tatsu(TATSU)/CAD
C$5.0094
1 Tatsu(TATSU)/BDT
440.8272
1 Tatsu(TATSU)/NGN
5,567.4762
1 Tatsu(TATSU)/UAH
149.5923
1 Tatsu(TATSU)/VES
Bs490.05
1 Tatsu(TATSU)/CLP
$3,499.32
1 Tatsu(TATSU)/PKR
Rs1,028.3064
1 Tatsu(TATSU)/KZT
1,965.3183
1 Tatsu(TATSU)/THB
฿117.5757
1 Tatsu(TATSU)/TWD
NT$109.0089
1 Tatsu(TATSU)/AED
د.إ13.3221
1 Tatsu(TATSU)/CHF
Fr2.904
1 Tatsu(TATSU)/HKD
HK$28.3866
1 Tatsu(TATSU)/AMD
֏1,387.6038
1 Tatsu(TATSU)/MAD
.د.م32.6337
1 Tatsu(TATSU)/MXN
$68.4981
1 Tatsu(TATSU)/PLN
13.2132
1 Tatsu(TATSU)/RON
лв15.6816
1 Tatsu(TATSU)/SEK
kr34.6665
1 Tatsu(TATSU)/BGN
лв6.0621
1 Tatsu(TATSU)/HUF
Ft1,225.488
1 Tatsu(TATSU)/CZK
75.867
1 Tatsu(TATSU)/KWD
د.ك1.10715
1 Tatsu(TATSU)/ILS
12.2331
1 Tatsu(TATSU)/NOK
kr36.9897
1 Tatsu(TATSU)/NZD
$6.0984

Tatsu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tatsu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tatsu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tatsu kohta

Kui palju on Tatsu (TATSU) tänapäeval väärt?
Reaalajas TATSU hind USD on 3.63 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TATSU/USD hind?
Praegune hind TATSU/USD on $ 3.63. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tatsu turukapitalisatsioon?
TATSU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TATSU ringlev varu?
TATSU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TATSU (ATH) hind?
TATSU saavutab ATH hinna summas 69.17672973470148 USD.
Mis oli kõigi aegade TATSU madalaim (ATL) hind?
TATSU nägi ATL hinda summas 0.018027066843035122 USD.
Milline on TATSU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TATSU kauplemismaht on $ 19.20K USD.
Kas TATSU sel aastal kõrgemale ka suundub?
TATSU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TATSU hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:10:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

