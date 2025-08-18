Mis on TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAP Protocol kohta Kui palju on TAP Protocol (TAP) tänapäeval väärt? Reaalajas TAP hind USD on 0.462 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TAP/USD hind? $ 0.462 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TAP Protocol turukapitalisatsioon? TAP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TAP ringlev varu? TAP ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAP (ATH) hind? TAP saavutab ATH hinna summas 11.7078358685672 USD . Mis oli kõigi aegade TAP madalaim (ATL) hind? TAP nägi ATL hinda summas 0.3104134241259987 USD . Milline on TAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TAP kauplemismaht on $ 66.86K USD . Kas TAP sel aastal kõrgemale ka suundub? TAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAP hinna ennustust

