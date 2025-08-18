TAP Protocol (TAP) reaalajas hind on $ 0.462. Viimase 24 tunni jooksul TAP kaubeldud madalaim $ 0.43 ja kõrgeim $ 0.464 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.7078358685672 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3104134241259987.
Lüliajalise tootluse osas on TAP muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +10.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TAP Protocol (TAP) – turuteave
No.4127
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 66.86K
$ 66.86K$ 66.86K
$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M
0.00
0.00 0.00
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
0.00%
TAP
TAP Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 66.86K 24 tunnise kauplemismahuga. TAP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.70M.
TAP Protocol (TAP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TAP Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00097
-0.21%
30 päeva
$ +0.075
+19.37%
60 päeva
$ -0.03
-6.10%
90 päeva
$ -0.241
-34.29%
TAP Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris TAP muutuse $ -0.00097 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TAP Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.075 (+19.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TAP Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAP $ -0.03 (-6.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TAP Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.241 (-34.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TAP Protocol (TAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.
TAP Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TAP Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TAP Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TAP Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TAP Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on TAP Protocol (TAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAP Protocol (TAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAP Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TAP Protocol (TAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TAP Protocol (TAP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TAP Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TAP Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.