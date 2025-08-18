Rohkem infot TAP

TAP Hinnainfo

TAP Valge raamat

TAP Ametlik veebisait

TAP Tokenoomika

TAP Hinnaprognoos

TAP Ajalugu

TAP – ostujuhend

TAP-usaldusraha valuutakonverter

TAP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TAP Protocol logo

TAP Protocol hind(TAP)

1 TAP/USD reaalajas hind:

$0.462
$0.462$0.462
-0.21%1D
USD
TAP Protocol (TAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:58:38 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.43
$ 0.43$ 0.43
24 h madal
$ 0.464
$ 0.464$ 0.464
24 h kõrge

$ 0.43
$ 0.43$ 0.43

$ 0.464
$ 0.464$ 0.464

$ 11.7078358685672
$ 11.7078358685672$ 11.7078358685672

$ 0.3104134241259987
$ 0.3104134241259987$ 0.3104134241259987

-0.22%

-0.21%

+10.79%

+10.79%

TAP Protocol (TAP) reaalajas hind on $ 0.462. Viimase 24 tunni jooksul TAP kaubeldud madalaim $ 0.43 ja kõrgeim $ 0.464 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.7078358685672 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3104134241259987.

Lüliajalise tootluse osas on TAP muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +10.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TAP Protocol (TAP) – turuteave

No.4127

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.86K
$ 66.86K$ 66.86K

$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

TAP

TAP Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 66.86K 24 tunnise kauplemismahuga. TAP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.70M.

TAP Protocol (TAP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TAP Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00097-0.21%
30 päeva$ +0.075+19.37%
60 päeva$ -0.03-6.10%
90 päeva$ -0.241-34.29%
TAP Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris TAP muutuse $ -0.00097 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TAP Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.075 (+19.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TAP Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAP $ -0.03 (-6.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TAP Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.241 (-34.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TAP Protocol (TAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TAP Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TAP Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TAP Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TAP Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TAP Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on TAP Protocol (TAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAP Protocol (TAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAP Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TAP Protocol hinna ennustust kohe!

TAP Protocol (TAP) tokenoomika

TAP Protocol (TAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TAP Protocol (TAP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TAP Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TAP Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TAP kohalike valuutade suhtes

1 TAP Protocol(TAP)/VND
12,157.53
1 TAP Protocol(TAP)/AUD
A$0.70224
1 TAP Protocol(TAP)/GBP
0.33726
1 TAP Protocol(TAP)/EUR
0.3927
1 TAP Protocol(TAP)/USD
$0.462
1 TAP Protocol(TAP)/MYR
RM1.94502
1 TAP Protocol(TAP)/TRY
18.84498
1 TAP Protocol(TAP)/JPY
¥67.914
1 TAP Protocol(TAP)/ARS
ARS$599.21862
1 TAP Protocol(TAP)/RUB
36.82602
1 TAP Protocol(TAP)/INR
40.42962
1 TAP Protocol(TAP)/IDR
Rp7,451.61186
1 TAP Protocol(TAP)/KRW
641.66256
1 TAP Protocol(TAP)/PHP
26.1261
1 TAP Protocol(TAP)/EGP
￡E.22.29612
1 TAP Protocol(TAP)/BRL
R$2.4948
1 TAP Protocol(TAP)/CAD
C$0.63756
1 TAP Protocol(TAP)/BDT
56.10528
1 TAP Protocol(TAP)/NGN
708.58788
1 TAP Protocol(TAP)/UAH
19.03902
1 TAP Protocol(TAP)/VES
Bs62.37
1 TAP Protocol(TAP)/CLP
$445.368
1 TAP Protocol(TAP)/PKR
Rs130.87536
1 TAP Protocol(TAP)/KZT
250.13142
1 TAP Protocol(TAP)/THB
฿14.9226
1 TAP Protocol(TAP)/TWD
NT$13.87386
1 TAP Protocol(TAP)/AED
د.إ1.69554
1 TAP Protocol(TAP)/CHF
Fr0.3696
1 TAP Protocol(TAP)/HKD
HK$3.61284
1 TAP Protocol(TAP)/AMD
֏176.60412
1 TAP Protocol(TAP)/MAD
.د.م4.15338
1 TAP Protocol(TAP)/MXN
$8.71794
1 TAP Protocol(TAP)/PLN
1.68168
1 TAP Protocol(TAP)/RON
лв1.99584
1 TAP Protocol(TAP)/SEK
kr4.4121
1 TAP Protocol(TAP)/BGN
лв0.77154
1 TAP Protocol(TAP)/HUF
Ft155.9712
1 TAP Protocol(TAP)/CZK
9.6558
1 TAP Protocol(TAP)/KWD
د.ك0.14091
1 TAP Protocol(TAP)/ILS
1.55694
1 TAP Protocol(TAP)/NOK
kr4.70778
1 TAP Protocol(TAP)/NZD
$0.77616

TAP Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TAP Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TAP Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAP Protocol kohta

Kui palju on TAP Protocol (TAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAP hind USD on 0.462 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAP/USD hind?
Praegune hind TAP/USD on $ 0.462. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TAP Protocol turukapitalisatsioon?
TAP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAP ringlev varu?
TAP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAP (ATH) hind?
TAP saavutab ATH hinna summas 11.7078358685672 USD.
Mis oli kõigi aegade TAP madalaim (ATL) hind?
TAP nägi ATL hinda summas 0.3104134241259987 USD.
Milline on TAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAP kauplemismaht on $ 66.86K USD.
Kas TAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:58:38 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TAP/USD kalkulaator

Summa

TAP
TAP
USD
USD

1 TAP = 0.462 USD

Kauplemine: TAP

TAPUSDT
$0.462
$0.462$0.462
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu