TAO Inu (TAONU) teave TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Ametlik veebisait: https://www.taoinu.com Valge raamat: https://www.taoinu.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Ostke TAONU kohe!

TAO Inu (TAONU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TAO Inu (TAONU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 926.67M $ 926.67M $ 926.67M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Praegune hind: $ 0.001718 $ 0.001718 $ 0.001718 Lisateave TAO Inu (TAONU) hinna kohta

TAO Inu (TAONU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TAO Inu (TAONU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAONU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAONU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAONU tokeni tokenoomikat, avastage TAONU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TAONU Kas olete huvitatud TAO Inu (TAONU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TAONU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TAONU MEXC-ist osta!

TAO Inu (TAONU) hinna ajalugu TAONU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TAONU hinna ajalugu kohe!

TAONU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAONU võiks suunduda? Meie TAONU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAONU tokeni hinna ennustust kohe!

