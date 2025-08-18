Rohkem infot TAONU

$0.001934
0.00%1D
TAO Inu (TAONU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:50:54 (UTC+8)

TAO Inu (TAONU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001687
24 h madal
$ 0.004
24 h kõrge

$ 0.001687
$ 0.004
$ 0.04150815530517894
$ 0.00001806850517064
+0.10%

0.00%

+6.85%

+6.85%

TAO Inu (TAONU) reaalajas hind on $ 0.001934. Viimase 24 tunni jooksul TAONU kaubeldud madalaim $ 0.001687 ja kõrgeim $ 0.004 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAONUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04150815530517894 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001806850517064.

Lüliajalise tootluse osas on TAONU muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TAO Inu (TAONU) – turuteave

No.4277

$ 0.00
$ 79.11K
$ 1.93M
0.00
1,000,000,000
926,672,684.8454887
0.00%

ETH

TAO Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 79.11K 24 tunnise kauplemismahuga. TAONU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 926672684.8454887. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.93M.

TAO Inu (TAONU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TAO Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000138-6.67%
60 päeva$ +0.000656+51.33%
90 päeva$ -0.000628-24.52%
TAO Inu Hinnamuutus täna

Täna registreeris TAONU muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TAO Inu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000138 (-6.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TAO Inu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAONU $ +0.000656 (+51.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TAO Inu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000628 (-24.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TAO Inu (TAONU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TAO Inu hinnaajaloo lehte.

Mis on TAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

TAO Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TAO Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TAONU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TAO Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TAO Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TAO Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on TAO Inu (TAONU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAO Inu (TAONU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAO Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TAO Inu hinna ennustust kohe!

TAO Inu (TAONU) tokenoomika

TAO Inu (TAONU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAONU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TAO Inu (TAONU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TAO Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TAO Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TAONU kohalike valuutade suhtes

1 TAO Inu(TAONU)/VND
1 TAO Inu(TAONU)/AUD
1 TAO Inu(TAONU)/GBP
1 TAO Inu(TAONU)/EUR
1 TAO Inu(TAONU)/USD
1 TAO Inu(TAONU)/MYR
1 TAO Inu(TAONU)/TRY
1 TAO Inu(TAONU)/JPY
1 TAO Inu(TAONU)/ARS
1 TAO Inu(TAONU)/RUB
1 TAO Inu(TAONU)/INR
1 TAO Inu(TAONU)/IDR
1 TAO Inu(TAONU)/KRW
1 TAO Inu(TAONU)/PHP
1 TAO Inu(TAONU)/EGP
1 TAO Inu(TAONU)/BRL
1 TAO Inu(TAONU)/CAD
1 TAO Inu(TAONU)/BDT
1 TAO Inu(TAONU)/NGN
1 TAO Inu(TAONU)/UAH
1 TAO Inu(TAONU)/VES
1 TAO Inu(TAONU)/CLP
1 TAO Inu(TAONU)/PKR
1 TAO Inu(TAONU)/KZT
1 TAO Inu(TAONU)/THB
1 TAO Inu(TAONU)/TWD
1 TAO Inu(TAONU)/AED
1 TAO Inu(TAONU)/CHF
1 TAO Inu(TAONU)/HKD
1 TAO Inu(TAONU)/AMD
1 TAO Inu(TAONU)/MAD
1 TAO Inu(TAONU)/MXN
1 TAO Inu(TAONU)/PLN
1 TAO Inu(TAONU)/RON
1 TAO Inu(TAONU)/SEK
1 TAO Inu(TAONU)/BGN
1 TAO Inu(TAONU)/HUF
1 TAO Inu(TAONU)/CZK
1 TAO Inu(TAONU)/KWD
1 TAO Inu(TAONU)/ILS
1 TAO Inu(TAONU)/NOK
1 TAO Inu(TAONU)/NZD
TAO Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TAO Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TAO Inu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAO Inu kohta

Kui palju on TAO Inu (TAONU) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAONU hind USD on 0.001934 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAONU/USD hind?
Praegune hind TAONU/USD on $ 0.001934. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TAO Inu turukapitalisatsioon?
TAONU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAONU ringlev varu?
TAONU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAONU (ATH) hind?
TAONU saavutab ATH hinna summas 0.04150815530517894 USD.
Mis oli kõigi aegade TAONU madalaim (ATL) hind?
TAONU nägi ATL hinda summas 0.00001806850517064 USD.
Milline on TAONU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAONU kauplemismaht on $ 79.11K USD.
Kas TAONU sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAONU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAONU hinna ennustust.
TAO Inu (TAONU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

