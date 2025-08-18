TAO Inu (TAONU) reaalajas hind on $ 0.001934. Viimase 24 tunni jooksul TAONU kaubeldud madalaim $ 0.001687 ja kõrgeim $ 0.004 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAONUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04150815530517894 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001806850517064.
Lüliajalise tootluse osas on TAONU muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TAO Inu (TAONU) – turuteave
TAO Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 79.11K 24 tunnise kauplemismahuga. TAONU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 926672684.8454887. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.93M.
TAO Inu (TAONU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TAO Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000138
-6.67%
60 päeva
$ +0.000656
+51.33%
90 päeva
$ -0.000628
-24.52%
TAO Inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris TAONU muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TAO Inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000138 (-6.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TAO Inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAONU $ +0.000656 (+51.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TAO Inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000628 (-24.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.
TAO Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TAO Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TAONU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TAO Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TAO Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TAO Inu hinna ennustus (USD)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.