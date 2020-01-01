Tanpin (TANPIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tanpin (TANPIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tanpin (TANPIN) teave Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain. Ametlik veebisait: https://tanpin.io/ Valge raamat: https://whitepaper.tanpin.io/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c Ostke TANPIN kohe!

Tanpin (TANPIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tanpin (TANPIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4 $ 4 $ 4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 Praegune hind: $ 0.0206 $ 0.0206 $ 0.0206 Lisateave Tanpin (TANPIN) hinna kohta

Tanpin (TANPIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tanpin (TANPIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TANPIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TANPIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TANPIN tokeni tokenoomikat, avastage TANPIN tokeni reaalajas hinda!

Tanpin (TANPIN) hinna ajalugu TANPIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TANPIN hinna ajalugu kohe!

TANPIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TANPIN võiks suunduda? Meie TANPIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TANPIN tokeni hinna ennustust kohe!

