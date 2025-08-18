Rohkem infot TALK

TALK Hinnainfo

TALK Valge raamat

TALK Ametlik veebisait

TALK Tokenoomika

TALK Hinnaprognoos

TALK Ajalugu

TALK – ostujuhend

TALK-usaldusraha valuutakonverter

TALK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CrypTalk logo

CrypTalk hind(TALK)

1 TALK/USD reaalajas hind:

$0,1293
$0,1293$0,1293
-%1,141D
USD
CrypTalk (TALK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:09 (UTC+8)

CrypTalk (TALK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,1293
$ 0,1293$ 0,1293
24 h madal
$ 0,16
$ 0,16$ 0,16
24 h kõrge

$ 0,1293
$ 0,1293$ 0,1293

$ 0,16
$ 0,16$ 0,16

$ 1,8604759864836986
$ 1,8604759864836986$ 1,8604759864836986

$ 0,005976865704989182
$ 0,005976865704989182$ 0,005976865704989182

%0,00

-%1,14

+%55,22

+%55,22

CrypTalk (TALK) reaalajas hind on $ 0,1293. Viimase 24 tunni jooksul TALK kaubeldud madalaim $ 0,1293 ja kõrgeim $ 0,16 näitab aktiivset turu volatiivsust. TALKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,8604759864836986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,005976865704989182.

Lüliajalise tootluse osas on TALK muutunud %0,00 viimase tunni jooksul, -%1,14 24 tunni vältel +%55,22 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CrypTalk (TALK) – turuteave

No.4278

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 372,07
$ 372,07$ 372,07

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

0,00
0,00 0,00

10.000.000
10.000.000 10.000.000

10.000.000
10.000.000 10.000.000

%0,00

ETH

CrypTalk praegune turukapitalisatsioon on $ 0,00 $ 372,07 24 tunnise kauplemismahuga. TALK ringlev varu on 0,00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1,29M.

CrypTalk (TALK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CrypTalk tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,001491-%1,14
30 päeva$ +0,0472+%57,49
60 päeva$ -0,1208-%48,31
90 päeva$ -0,3547-%73,29
CrypTalk Hinnamuutus täna

Täna registreeris TALK muutuse $ -0,001491 (-%1,14), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CrypTalk 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0,0472 (+%57,49) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CrypTalk 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TALK $ -0,1208 (-%48,31), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CrypTalk 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,3547 (-%73,29) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CrypTalk (TALK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CrypTalk hinnaajaloo lehte.

Mis on CrypTalk (TALK)

Cryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

CrypTalk on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CrypTalk investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TALK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CrypTalk kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CrypTalk ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CrypTalk hinna ennustus (USD)

Kui palju on CrypTalk (TALK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CrypTalk (TALK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CrypTalk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CrypTalk hinna ennustust kohe!

CrypTalk (TALK) tokenoomika

CrypTalk (TALK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TALK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CrypTalk (TALK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CrypTalk osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CrypTalk osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TALK kohalike valuutade suhtes

1 CrypTalk(TALK)/VND
3.402,5295
1 CrypTalk(TALK)/AUD
A$0,197829
1 CrypTalk(TALK)/GBP
0,094389
1 CrypTalk(TALK)/EUR
0,109905
1 CrypTalk(TALK)/USD
$0,1293
1 CrypTalk(TALK)/MYR
RM0,544353
1 CrypTalk(TALK)/TRY
5,281905
1 CrypTalk(TALK)/JPY
¥19,0071
1 CrypTalk(TALK)/ARS
ARS$167,486169
1 CrypTalk(TALK)/RUB
10,300038
1 CrypTalk(TALK)/INR
11,315043
1 CrypTalk(TALK)/IDR
Rp2.085,483579
1 CrypTalk(TALK)/KRW
179,582184
1 CrypTalk(TALK)/PHP
7,341654
1 CrypTalk(TALK)/EGP
￡E.6,233553
1 CrypTalk(TALK)/BRL
R$0,69822
1 CrypTalk(TALK)/CAD
C$0,178434
1 CrypTalk(TALK)/BDT
15,685383
1 CrypTalk(TALK)/NGN
198,008727
1 CrypTalk(TALK)/UAH
5,328453
1 CrypTalk(TALK)/VES
Bs17,4555
1 CrypTalk(TALK)/CLP
$124,3866
1 CrypTalk(TALK)/PKR
Rs36,597072
1 CrypTalk(TALK)/KZT
69,929319
1 CrypTalk(TALK)/THB
฿4,182855
1 CrypTalk(TALK)/TWD
NT$3,882879
1 CrypTalk(TALK)/AED
د.إ0,474531
1 CrypTalk(TALK)/CHF
Fr0,10344
1 CrypTalk(TALK)/HKD
HK$1,011126
1 CrypTalk(TALK)/AMD
֏49,44432
1 CrypTalk(TALK)/MAD
.د.م1,162407
1 CrypTalk(TALK)/MXN
$2,419203
1 CrypTalk(TALK)/PLN
0,469359
1 CrypTalk(TALK)/RON
лв0,558576
1 CrypTalk(TALK)/SEK
kr1,233522
1 CrypTalk(TALK)/BGN
лв0,215931
1 CrypTalk(TALK)/HUF
Ft43,637457
1 CrypTalk(TALK)/CZK
2,70237
1 CrypTalk(TALK)/KWD
د.ك0,0393072
1 CrypTalk(TALK)/ILS
0,435741
1 CrypTalk(TALK)/NOK
kr1,313688
1 CrypTalk(TALK)/NZD
$0,217224

CrypTalk ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CrypTalk võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CrypTalk ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CrypTalk kohta

Kui palju on CrypTalk (TALK) tänapäeval väärt?
Reaalajas TALK hind USD on 0,1293 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TALK/USD hind?
Praegune hind TALK/USD on $ 0,1293. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CrypTalk turukapitalisatsioon?
TALK turukapitalisatsioon on $ 0,00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TALK ringlev varu?
TALK ringlev varu on 0,00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TALK (ATH) hind?
TALK saavutab ATH hinna summas 1,8604759864836986 USD.
Mis oli kõigi aegade TALK madalaim (ATL) hind?
TALK nägi ATL hinda summas 0,005976865704989182 USD.
Milline on TALK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TALK kauplemismaht on $ 372,07 USD.
Kas TALK sel aastal kõrgemale ka suundub?
TALK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TALK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:09 (UTC+8)

CrypTalk (TALK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TALK/USD kalkulaator

Summa

TALK
TALK
USD
USD

1 TALK = 0,1293 USD

Kauplemine: TALK

TALKUSDT
$0,1293
$0,1293$0,1293
-%1,14

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu