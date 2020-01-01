Talent Protocol (TALENT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Talent Protocol (TALENT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Talent Protocol (TALENT) teave Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Ametlik veebisait: https://talentprotocol.com Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Ostke TALENT kohe!

Talent Protocol (TALENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Talent Protocol (TALENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.99M Koguvaru: $ 586.89M Ringlev varu: $ 285.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15892 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004593551012617209 Praegune hind: $ 0.010456 Lisateave Talent Protocol (TALENT) hinna kohta

Talent Protocol (TALENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Talent Protocol (TALENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TALENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TALENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TALENT tokeni tokenoomikat, avastage TALENT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TALENT Kas olete huvitatud Talent Protocol (TALENT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TALENT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TALENT MEXC-ist osta!

Talent Protocol (TALENT) hinna ajalugu TALENT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TALENT hinna ajalugu kohe!

TALENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TALENT võiks suunduda? Meie TALENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TALENT tokeni hinna ennustust kohe!

