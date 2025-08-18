Talent Protocol (TALENT) reaalajas hind on $ 0.011774. Viimase 24 tunni jooksul TALENT kaubeldud madalaim $ 0.008946 ja kõrgeim $ 0.012 näitab aktiivset turu volatiivsust. TALENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15223081340419053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004593551012617209.
Lüliajalise tootluse osas on TALENT muutunud -1.73% viimase tunni jooksul, +21.85% 24 tunni vältel -12.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Talent Protocol (TALENT) – turuteave
No.1755
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
$ 152.45K
$ 152.45K$ 152.45K
$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M
284.59M
284.59M 284.59M
600,000,000
600,000,000 600,000,000
586,891,203.7172114
586,891,203.7172114 586,891,203.7172114
47.43%
BASE
Talent Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.35M$ 152.45K 24 tunnise kauplemismahuga. TALENT ringlev varu on 284.59M, mille koguvaru on 586891203.7172114. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.06M.
Talent Protocol (TALENT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Talent Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00210735
+21.85%
30 päeva
$ +0.003381
+40.28%
60 päeva
$ +0.006634
+129.06%
90 päeva
$ +0.00403
+52.04%
Talent Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris TALENT muutuse $ +0.00210735 (+21.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Talent Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003381 (+40.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Talent Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TALENT $ +0.006634 (+129.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Talent Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00403 (+52.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Talent Protocol (TALENT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.
Talent Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Talent Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TALENT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Talent Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Talent Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Talent Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Talent Protocol (TALENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Talent Protocol (TALENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Talent Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Talent Protocol (TALENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TALENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Talent Protocol (TALENT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Talent Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Talent Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.