Rohkem infot TALENT

TALENT Hinnainfo

TALENT Ametlik veebisait

TALENT Tokenoomika

TALENT Hinnaprognoos

TALENT Ajalugu

TALENT – ostujuhend

TALENT-usaldusraha valuutakonverter

TALENT Hetketurg

TALENT USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Talent Protocol logo

Talent Protocol hind(TALENT)

1 TALENT/USD reaalajas hind:

$0.011752
$0.011752$0.011752
+21.85%1D
USD
Talent Protocol (TALENT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:02 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008946
$ 0.008946$ 0.008946
24 h madal
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
24 h kõrge

$ 0.008946
$ 0.008946$ 0.008946

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

$ 0.15223081340419053
$ 0.15223081340419053$ 0.15223081340419053

$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209$ 0.004593551012617209

-1.73%

+21.85%

-12.26%

-12.26%

Talent Protocol (TALENT) reaalajas hind on $ 0.011774. Viimase 24 tunni jooksul TALENT kaubeldud madalaim $ 0.008946 ja kõrgeim $ 0.012 näitab aktiivset turu volatiivsust. TALENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15223081340419053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004593551012617209.

Lüliajalise tootluse osas on TALENT muutunud -1.73% viimase tunni jooksul, +21.85% 24 tunni vältel -12.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Talent Protocol (TALENT) – turuteave

No.1755

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

$ 152.45K
$ 152.45K$ 152.45K

$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M

284.59M
284.59M 284.59M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

586,891,203.7172114
586,891,203.7172114 586,891,203.7172114

47.43%

BASE

Talent Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.35M $ 152.45K 24 tunnise kauplemismahuga. TALENT ringlev varu on 284.59M, mille koguvaru on 586891203.7172114. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.06M.

Talent Protocol (TALENT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Talent Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00210735+21.85%
30 päeva$ +0.003381+40.28%
60 päeva$ +0.006634+129.06%
90 päeva$ +0.00403+52.04%
Talent Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris TALENT muutuse $ +0.00210735 (+21.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Talent Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003381 (+40.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Talent Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TALENT $ +0.006634 (+129.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Talent Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00403 (+52.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Talent Protocol (TALENT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Talent Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Talent Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TALENT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Talent Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Talent Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Talent Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Talent Protocol (TALENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Talent Protocol (TALENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Talent Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Talent Protocol hinna ennustust kohe!

Talent Protocol (TALENT) tokenoomika

Talent Protocol (TALENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TALENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Talent Protocol (TALENT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Talent Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Talent Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TALENT kohalike valuutade suhtes

1 Talent Protocol(TALENT)/VND
309.83281
1 Talent Protocol(TALENT)/AUD
A$0.01801422
1 Talent Protocol(TALENT)/GBP
0.00859502
1 Talent Protocol(TALENT)/EUR
0.0100079
1 Talent Protocol(TALENT)/USD
$0.011774
1 Talent Protocol(TALENT)/MYR
RM0.04956854
1 Talent Protocol(TALENT)/TRY
0.4809679
1 Talent Protocol(TALENT)/JPY
¥1.730778
1 Talent Protocol(TALENT)/ARS
ARS$15.25121542
1 Talent Protocol(TALENT)/RUB
0.93791684
1 Talent Protocol(TALENT)/INR
1.03034274
1 Talent Protocol(TALENT)/IDR
Rp189.90319922
1 Talent Protocol(TALENT)/KRW
16.35267312
1 Talent Protocol(TALENT)/PHP
0.66852772
1 Talent Protocol(TALENT)/EGP
￡E.0.56762454
1 Talent Protocol(TALENT)/BRL
R$0.0635796
1 Talent Protocol(TALENT)/CAD
C$0.01624812
1 Talent Protocol(TALENT)/BDT
1.42830394
1 Talent Protocol(TALENT)/NGN
18.03058586
1 Talent Protocol(TALENT)/UAH
0.48520654
1 Talent Protocol(TALENT)/VES
Bs1.58949
1 Talent Protocol(TALENT)/CLP
$11.326588
1 Talent Protocol(TALENT)/PKR
Rs3.33251296
1 Talent Protocol(TALENT)/KZT
6.36773242
1 Talent Protocol(TALENT)/THB
฿0.3808889
1 Talent Protocol(TALENT)/TWD
NT$0.35357322
1 Talent Protocol(TALENT)/AED
د.إ0.04321058
1 Talent Protocol(TALENT)/CHF
Fr0.0094192
1 Talent Protocol(TALENT)/HKD
HK$0.09207268
1 Talent Protocol(TALENT)/AMD
֏4.5023776
1 Talent Protocol(TALENT)/MAD
.د.م0.10584826
1 Talent Protocol(TALENT)/MXN
$0.22029154
1 Talent Protocol(TALENT)/PLN
0.04273962
1 Talent Protocol(TALENT)/RON
лв0.05086368
1 Talent Protocol(TALENT)/SEK
kr0.11232396
1 Talent Protocol(TALENT)/BGN
лв0.01966258
1 Talent Protocol(TALENT)/HUF
Ft3.97360726
1 Talent Protocol(TALENT)/CZK
0.2460766
1 Talent Protocol(TALENT)/KWD
د.ك0.003579296
1 Talent Protocol(TALENT)/ILS
0.03967838
1 Talent Protocol(TALENT)/NOK
kr0.11962384
1 Talent Protocol(TALENT)/NZD
$0.01978032

Talent Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Talent Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Talent Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Talent Protocol kohta

Kui palju on Talent Protocol (TALENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TALENT hind USD on 0.011774 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TALENT/USD hind?
Praegune hind TALENT/USD on $ 0.011774. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Talent Protocol turukapitalisatsioon?
TALENT turukapitalisatsioon on $ 3.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TALENT ringlev varu?
TALENT ringlev varu on 284.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TALENT (ATH) hind?
TALENT saavutab ATH hinna summas 0.15223081340419053 USD.
Mis oli kõigi aegade TALENT madalaim (ATL) hind?
TALENT nägi ATL hinda summas 0.004593551012617209 USD.
Milline on TALENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TALENT kauplemismaht on $ 152.45K USD.
Kas TALENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TALENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TALENT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:02 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TALENT/USD kalkulaator

Summa

TALENT
TALENT
USD
USD

1 TALENT = 0.011774 USD

Kauplemine: TALENT

TALENTUSDT
$0.011752
$0.011752$0.011752
+21.93%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu