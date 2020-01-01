Taiko (TAIKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Taiko (TAIKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Taiko (TAIKO) teave Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Ametlik veebisait: https://taiko.xyz/ Valge raamat: https://docs.taiko.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 Ostke TAIKO kohe!

Taiko (TAIKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Taiko (TAIKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.45M $ 72.45M $ 72.45M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 174.33M $ 174.33M $ 174.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 415.60M $ 415.60M $ 415.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4 $ 4 $ 4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 Praegune hind: $ 0.4156 $ 0.4156 $ 0.4156 Lisateave Taiko (TAIKO) hinna kohta

Taiko (TAIKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Taiko (TAIKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAIKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAIKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAIKO tokeni tokenoomikat, avastage TAIKO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TAIKO Kas olete huvitatud Taiko (TAIKO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TAIKO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TAIKO MEXC-ist osta!

Taiko (TAIKO) hinna ajalugu TAIKO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TAIKO hinna ajalugu kohe!

TAIKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAIKO võiks suunduda? Meie TAIKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAIKO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!