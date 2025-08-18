Taiko (TAIKO) reaalajas hind on $ 0.4615. Viimase 24 tunni jooksul TAIKO kaubeldud madalaim $ 0.444 ja kõrgeim $ 0.4683 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAIKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.272762030531162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3438804476028733.
Lüliajalise tootluse osas on TAIKO muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Taiko (TAIKO) – turuteave
Taiko praegune turukapitalisatsioon on $ 79.90M$ 100.18K 24 tunnise kauplemismahuga. TAIKO ringlev varu on 173.12M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Taiko (TAIKO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Taiko tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004577
-0.98%
30 päeva
$ -0.0458
-9.03%
60 päeva
$ +0.0389
+9.20%
90 päeva
$ -0.2391
-34.13%
Taiko Hinnamuutus täna
Täna registreeris TAIKO muutuse $ -0.004577 (-0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Taiko 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0458 (-9.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Taiko 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAIKO $ +0.0389 (+9.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Taiko 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2391 (-34.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.
Taiko on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Taiko investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TAIKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Taiko kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Taiko ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Taiko hinna ennustus (USD)
Kui palju on Taiko (TAIKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Taiko (TAIKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Taiko nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Taiko (TAIKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAIKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
