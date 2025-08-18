Rohkem infot TAIKO

Taiko logo

Taiko hind(TAIKO)

1 TAIKO/USD reaalajas hind:

$0.4625
-0.98%1D
USD
Taiko (TAIKO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:10:01 (UTC+8)

Taiko (TAIKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.444
24 h madal
$ 0.4683
24 h kõrge

$ 0.444
$ 0.4683
$ 3.272762030531162
$ 0.3438804476028733
-0.07%

-0.98%

-5.76%

-5.76%

Taiko (TAIKO) reaalajas hind on $ 0.4615. Viimase 24 tunni jooksul TAIKO kaubeldud madalaim $ 0.444 ja kõrgeim $ 0.4683 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAIKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.272762030531162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3438804476028733.

Lüliajalise tootluse osas on TAIKO muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Taiko (TAIKO) – turuteave

No.431

$ 79.90M
$ 100.18K
$ 461.50M
173.12M
1,000,000,000
ETH

Taiko praegune turukapitalisatsioon on $ 79.90M $ 100.18K 24 tunnise kauplemismahuga. TAIKO ringlev varu on 173.12M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Taiko (TAIKO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Taiko tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004577-0.98%
30 päeva$ -0.0458-9.03%
60 päeva$ +0.0389+9.20%
90 päeva$ -0.2391-34.13%
Taiko Hinnamuutus täna

Täna registreeris TAIKO muutuse $ -0.004577 (-0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Taiko 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0458 (-9.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Taiko 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAIKO $ +0.0389 (+9.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Taiko 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2391 (-34.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Taiko (TAIKO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Taiko hinnaajaloo lehte.

Mis on Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Taiko investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TAIKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Taiko kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Taiko ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Taiko hinna ennustus (USD)

Kui palju on Taiko (TAIKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Taiko (TAIKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Taiko nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Taiko hinna ennustust kohe!

Taiko (TAIKO) tokenoomika

Taiko (TAIKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAIKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Taiko (TAIKO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Taiko osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Taiko osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TAIKO kohalike valuutade suhtes

1 Taiko(TAIKO)/VND
12,144.3725
1 Taiko(TAIKO)/AUD
A$0.70148
1 Taiko(TAIKO)/GBP
0.336895
1 Taiko(TAIKO)/EUR
0.392275
1 Taiko(TAIKO)/USD
$0.4615
1 Taiko(TAIKO)/MYR
RM1.942915
1 Taiko(TAIKO)/TRY
18.824585
1 Taiko(TAIKO)/JPY
¥67.8405
1 Taiko(TAIKO)/ARS
ARS$598.570115
1 Taiko(TAIKO)/RUB
36.786165
1 Taiko(TAIKO)/INR
40.385865
1 Taiko(TAIKO)/IDR
Rp7,443.547345
1 Taiko(TAIKO)/KRW
640.96812
1 Taiko(TAIKO)/PHP
26.097825
1 Taiko(TAIKO)/EGP
￡E.22.27199
1 Taiko(TAIKO)/BRL
R$2.4921
1 Taiko(TAIKO)/CAD
C$0.63687
1 Taiko(TAIKO)/BDT
56.04456
1 Taiko(TAIKO)/NGN
707.82101
1 Taiko(TAIKO)/UAH
19.018415
1 Taiko(TAIKO)/VES
Bs62.3025
1 Taiko(TAIKO)/CLP
$444.886
1 Taiko(TAIKO)/PKR
Rs130.73372
1 Taiko(TAIKO)/KZT
249.860715
1 Taiko(TAIKO)/THB
฿14.947985
1 Taiko(TAIKO)/TWD
NT$13.858845
1 Taiko(TAIKO)/AED
د.إ1.693705
1 Taiko(TAIKO)/CHF
Fr0.3692
1 Taiko(TAIKO)/HKD
HK$3.60893
1 Taiko(TAIKO)/AMD
֏176.41299
1 Taiko(TAIKO)/MAD
.د.م4.148885
1 Taiko(TAIKO)/MXN
$8.708505
1 Taiko(TAIKO)/PLN
1.67986
1 Taiko(TAIKO)/RON
лв1.99368
1 Taiko(TAIKO)/SEK
kr4.407325
1 Taiko(TAIKO)/BGN
лв0.770705
1 Taiko(TAIKO)/HUF
Ft155.8024
1 Taiko(TAIKO)/CZK
9.64535
1 Taiko(TAIKO)/KWD
د.ك0.1407575
1 Taiko(TAIKO)/ILS
1.555255
1 Taiko(TAIKO)/NOK
kr4.702685
1 Taiko(TAIKO)/NZD
$0.77532

Taiko ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Taiko võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Taiko ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Taiko kohta

Kui palju on Taiko (TAIKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAIKO hind USD on 0.4615 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAIKO/USD hind?
Praegune hind TAIKO/USD on $ 0.4615. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Taiko turukapitalisatsioon?
TAIKO turukapitalisatsioon on $ 79.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAIKO ringlev varu?
TAIKO ringlev varu on 173.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAIKO (ATH) hind?
TAIKO saavutab ATH hinna summas 3.272762030531162 USD.
Mis oli kõigi aegade TAIKO madalaim (ATL) hind?
TAIKO nägi ATL hinda summas 0.3438804476028733 USD.
Milline on TAIKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAIKO kauplemismaht on $ 100.18K USD.
Kas TAIKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAIKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAIKO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:10:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

