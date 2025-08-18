TABOO TOKEN (TABOO) reaalajas hind on $ 0.0000648. Viimase 24 tunni jooksul TABOO kaubeldud madalaim $ 0.0000574 ja kõrgeim $ 0.0000836 näitab aktiivset turu volatiivsust. TABOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05236524424475487 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006463130016003.
Lüliajalise tootluse osas on TABOO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TABOO TOKEN (TABOO) – turuteave
No.2276
$ 633.92K
$ 633.92K$ 633.92K
$ 301.44
$ 301.44$ 301.44
$ 633.92K
$ 633.92K$ 633.92K
9.78B
9.78B 9.78B
9,782,678,080
9,782,678,080 9,782,678,080
9,782,678,080
9,782,678,080 9,782,678,080
100.00%
BSC
TABOO TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 633.92K$ 301.44 24 tunnise kauplemismahuga. TABOO ringlev varu on 9.78B, mille koguvaru on 9782678080. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 633.92K.
TABOO TOKEN (TABOO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TABOO TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000119
-15.52%
60 päeva
$ -0.0000228
-26.03%
90 päeva
$ -0.0000204
-23.95%
TABOO TOKEN Hinnamuutus täna
Täna registreeris TABOO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TABOO TOKEN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000119 (-15.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TABOO TOKEN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TABOO $ -0.0000228 (-26.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TABOO TOKEN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000204 (-23.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TABOO TOKEN (TABOO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers.
TABOO TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TABOO TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TABOO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TABOO TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TABOO TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TABOO TOKEN hinna ennustus (USD)
Kui palju on TABOO TOKEN (TABOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TABOO TOKEN (TABOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TABOO TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TABOO TOKEN (TABOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TABOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TABOO TOKEN (TABOO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TABOO TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TABOO TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
