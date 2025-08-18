Rohkem infot TAA

TAA Hinnainfo

TAA Valge raamat

TAA Ametlik veebisait

TAA Tokenoomika

TAA Hinnaprognoos

TAA Ajalugu

TAA – ostujuhend

TAA-usaldusraha valuutakonverter

TAA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

The Animal Age logo

The Animal Age hind(TAA)

1 TAA/USD reaalajas hind:

$0.0000000000042
$0.0000000000042$0.0000000000042
-30.00%1D
USD
The Animal Age (TAA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:19:03 (UTC+8)

The Animal Age (TAA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000000004
$ 0.000000000004$ 0.000000000004
24 h madal
$ 0.000000000032
$ 0.000000000032$ 0.000000000032
24 h kõrge

$ 0.000000000004
$ 0.000000000004$ 0.000000000004

$ 0.000000000032
$ 0.000000000032$ 0.000000000032

--
----

--
----

+4.87%

-30.00%

-99.93%

-99.93%

The Animal Age (TAA) reaalajas hind on $ 0.0000000000043. Viimase 24 tunni jooksul TAA kaubeldud madalaim $ 0.000000000004 ja kõrgeim $ 0.000000000032 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on TAA muutunud +4.87% viimase tunni jooksul, -30.00% 24 tunni vältel -99.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Animal Age (TAA) – turuteave

--
----

$ 207.52K
$ 207.52K$ 207.52K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ARB

The Animal Age praegune turukapitalisatsioon on -- $ 207.52K 24 tunnise kauplemismahuga. TAA ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

The Animal Age (TAA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The Animal Age tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000000018-30.00%
30 päeva$ -0.0000174699957-100.00%
60 päeva$ -0.0199999999957-100.00%
90 päeva$ -0.0199999999957-100.00%
The Animal Age Hinnamuutus täna

Täna registreeris TAA muutuse $ -0.0000000000018 (-30.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The Animal Age 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000174699957 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The Animal Age 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAA $ -0.0199999999957 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The Animal Age 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0199999999957 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The Animal Age (TAA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The Animal Age hinnaajaloo lehte.

Mis on The Animal Age (TAA)

The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.

The Animal Age on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Animal Age investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TAA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The Animal Age kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Animal Age ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The Animal Age hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Animal Age (TAA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Animal Age (TAA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Animal Age nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Animal Age hinna ennustust kohe!

The Animal Age (TAA) tokenoomika

The Animal Age (TAA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The Animal Age (TAA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The Animal Age osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Animal Age osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TAA kohalike valuutade suhtes

1 The Animal Age(TAA)/VND
0.0000001131545
1 The Animal Age(TAA)/AUD
A$0.000000000006579
1 The Animal Age(TAA)/GBP
0.000000000003139
1 The Animal Age(TAA)/EUR
0.000000000003655
1 The Animal Age(TAA)/USD
$0.0000000000043
1 The Animal Age(TAA)/MYR
RM0.000000000018103
1 The Animal Age(TAA)/TRY
0.000000000175655
1 The Animal Age(TAA)/JPY
¥0.0000000006321
1 The Animal Age(TAA)/ARS
ARS$0.000000005569919
1 The Animal Age(TAA)/RUB
0.000000000342452
1 The Animal Age(TAA)/INR
0.000000000376293
1 The Animal Age(TAA)/IDR
Rp0.000000069354829
1 The Animal Age(TAA)/KRW
0.000000005972184
1 The Animal Age(TAA)/PHP
0.000000000243165
1 The Animal Age(TAA)/EGP
￡E.0.000000000207303
1 The Animal Age(TAA)/BRL
R$0.00000000002322
1 The Animal Age(TAA)/CAD
C$0.000000000005934
1 The Animal Age(TAA)/BDT
0.000000000522192
1 The Animal Age(TAA)/NGN
0.000000006595082
1 The Animal Age(TAA)/UAH
0.000000000177203
1 The Animal Age(TAA)/VES
Bs0.0000000005805
1 The Animal Age(TAA)/CLP
$0.0000000041452
1 The Animal Age(TAA)/PKR
Rs0.000000001218104
1 The Animal Age(TAA)/KZT
0.000000002328063
1 The Animal Age(TAA)/THB
฿0.000000000139148
1 The Animal Age(TAA)/TWD
NT$0.000000000129129
1 The Animal Age(TAA)/AED
د.إ0.000000000015781
1 The Animal Age(TAA)/CHF
Fr0.00000000000344
1 The Animal Age(TAA)/HKD
HK$0.000000000033626
1 The Animal Age(TAA)/AMD
֏0.000000001643718
1 The Animal Age(TAA)/MAD
.د.م0.000000000038657
1 The Animal Age(TAA)/MXN
$0.000000000080539
1 The Animal Age(TAA)/PLN
0.000000000015609
1 The Animal Age(TAA)/RON
лв0.000000000018576
1 The Animal Age(TAA)/SEK
kr0.000000000041022
1 The Animal Age(TAA)/BGN
лв0.000000000007181
1 The Animal Age(TAA)/HUF
Ft0.000000001450734
1 The Animal Age(TAA)/CZK
0.000000000089913
1 The Animal Age(TAA)/KWD
د.ك0.0000000000013115
1 The Animal Age(TAA)/ILS
0.000000000014491
1 The Animal Age(TAA)/NOK
kr0.000000000043688
1 The Animal Age(TAA)/NZD
$0.000000000007224

The Animal Age ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The Animal Age võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse The Animal Age ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Animal Age kohta

Kui palju on The Animal Age (TAA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAA hind USD on 0.0000000000043 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAA/USD hind?
Praegune hind TAA/USD on $ 0.0000000000043. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Animal Age turukapitalisatsioon?
TAA turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAA ringlev varu?
TAA ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAA (ATH) hind?
TAA saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade TAA madalaim (ATL) hind?
TAA nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on TAA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAA kauplemismaht on $ 207.52K USD.
Kas TAA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:19:03 (UTC+8)

The Animal Age (TAA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TAA/USD kalkulaator

Summa

TAA
TAA
USD
USD

1 TAA = 0 USD

Kauplemine: TAA

TAAUSDT
$0.0000000000042
$0.0000000000042$0.0000000000042
-30.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu