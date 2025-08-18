The Animal Age (TAA) reaalajas hind on $ 0.0000000000043. Viimase 24 tunni jooksul TAA kaubeldud madalaim $ 0.000000000004 ja kõrgeim $ 0.000000000032 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on TAA muutunud +4.87% viimase tunni jooksul, -30.00% 24 tunni vältel -99.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The Animal Age (TAA) – turuteave
--
----
$ 207.52K
$ 207.52K$ 207.52K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
ARB
The Animal Age praegune turukapitalisatsioon on --$ 207.52K 24 tunnise kauplemismahuga. TAA ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
The Animal Age (TAA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse The Animal Age tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000000018
-30.00%
30 päeva
$ -0.0000174699957
-100.00%
60 päeva
$ -0.0199999999957
-100.00%
90 päeva
$ -0.0199999999957
-100.00%
The Animal Age Hinnamuutus täna
Täna registreeris TAA muutuse $ -0.0000000000018 (-30.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
The Animal Age 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000174699957 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
The Animal Age 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAA $ -0.0199999999957 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
The Animal Age 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0199999999957 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada The Animal Age (TAA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.
The Animal Age on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Animal Age investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TAA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse The Animal Age kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Animal Age ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
The Animal Age hinna ennustus (USD)
Kui palju on The Animal Age (TAA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Animal Age (TAA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Animal Age nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
The Animal Age (TAA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
The Animal Age (TAA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas The Animal Age osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Animal Age osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.