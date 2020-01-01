Synternet (SYNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Synternet (SYNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Synternet (SYNT) teave Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Ametlik veebisait: https://www.synternet.com/ Valge raamat: https://docs.synternet.com/docs Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31 Ostke SYNT kohe!

Synternet (SYNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Synternet (SYNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Koguvaru: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Ringlev varu: $ 655.42M $ 655.42M $ 655.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.98M $ 41.98M $ 41.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.11456 $ 0.11456 $ 0.11456 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 Praegune hind: $ 0.01679 $ 0.01679 $ 0.01679 Lisateave Synternet (SYNT) hinna kohta

Synternet (SYNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Synternet (SYNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYNT tokeni tokenoomikat, avastage SYNT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SYNT Kas olete huvitatud Synternet (SYNT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SYNT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SYNT MEXC-ist osta!

Synternet (SYNT) hinna ajalugu SYNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SYNT hinna ajalugu kohe!

SYNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYNT võiks suunduda? Meie SYNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYNT tokeni hinna ennustust kohe!

