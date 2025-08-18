Synternet (SYNT) reaalajas hind on $ 0.01681. Viimase 24 tunni jooksul SYNT kaubeldud madalaim $ 0.01597 ja kõrgeim $ 0.01907 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10174815259842351 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009238729911768159.
Lüliajalise tootluse osas on SYNT muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel +9.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Synternet (SYNT) – turuteave
$ 11.02M
$ 66.10K
$ 42.03M
655.42M
2,500,000,000
1,118,825,500
26.21%
ETH
Synternet praegune turukapitalisatsioon on $ 11.02M$ 66.10K 24 tunnise kauplemismahuga. SYNT ringlev varu on 655.42M, mille koguvaru on 1118825500. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.03M.
Synternet (SYNT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Synternet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004682
-2.71%
30 päeva
$ +0.00282
+20.15%
60 päeva
$ +0.0047
+38.81%
90 päeva
$ -0.00226
-11.86%
Synternet Hinnamuutus täna
Täna registreeris SYNT muutuse $ -0.0004682 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Synternet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00282 (+20.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Synternet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SYNT $ +0.0047 (+38.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Synternet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00226 (-11.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Synternet (SYNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.
Synternet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Synternet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SYNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Synternet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Synternet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Synternet hinna ennustus (USD)
Kui palju on Synternet (SYNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synternet (SYNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Synternet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Synternet (SYNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Synternet (SYNT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Synternet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Synternet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.