Synternet logo

Synternet hind(SYNT)

1 SYNT/USD reaalajas hind:

$0.01681
$0.01681$0.01681
-2.71%1D
USD
Synternet (SYNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:39 (UTC+8)

Synternet (SYNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01597
$ 0.01597$ 0.01597
24 h madal
$ 0.01907
$ 0.01907$ 0.01907
24 h kõrge

$ 0.01597
$ 0.01597$ 0.01597

$ 0.01907
$ 0.01907$ 0.01907

$ 0.10174815259842351
$ 0.10174815259842351$ 0.10174815259842351

$ 0.009238729911768159
$ 0.009238729911768159$ 0.009238729911768159

+1.44%

-2.71%

+9.08%

+9.08%

Synternet (SYNT) reaalajas hind on $ 0.01681. Viimase 24 tunni jooksul SYNT kaubeldud madalaim $ 0.01597 ja kõrgeim $ 0.01907 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10174815259842351 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009238729911768159.

Lüliajalise tootluse osas on SYNT muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel +9.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Synternet (SYNT) – turuteave

No.1124

$ 11.02M
$ 11.02M$ 11.02M

$ 66.10K
$ 66.10K$ 66.10K

$ 42.03M
$ 42.03M$ 42.03M

655.42M
655.42M 655.42M

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

1,118,825,500
1,118,825,500 1,118,825,500

26.21%

ETH

Synternet praegune turukapitalisatsioon on $ 11.02M $ 66.10K 24 tunnise kauplemismahuga. SYNT ringlev varu on 655.42M, mille koguvaru on 1118825500. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.03M.

Synternet (SYNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Synternet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004682-2.71%
30 päeva$ +0.00282+20.15%
60 päeva$ +0.0047+38.81%
90 päeva$ -0.00226-11.86%
Synternet Hinnamuutus täna

Täna registreeris SYNT muutuse $ -0.0004682 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Synternet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00282 (+20.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Synternet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SYNT $ +0.0047 (+38.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Synternet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00226 (-11.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Synternet (SYNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Synternet hinnaajaloo lehte.

Mis on Synternet (SYNT)

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Synternet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Synternet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SYNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Synternet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Synternet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Synternet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Synternet (SYNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synternet (SYNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Synternet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Synternet hinna ennustust kohe!

Synternet (SYNT) tokenoomika

Synternet (SYNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Synternet (SYNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Synternet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Synternet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SYNT kohalike valuutade suhtes

1 Synternet(SYNT)/VND
442.35515
1 Synternet(SYNT)/AUD
A$0.0257193
1 Synternet(SYNT)/GBP
0.0122713
1 Synternet(SYNT)/EUR
0.0142885
1 Synternet(SYNT)/USD
$0.01681
1 Synternet(SYNT)/MYR
RM0.0707701
1 Synternet(SYNT)/TRY
0.6866885
1 Synternet(SYNT)/JPY
¥2.47107
1 Synternet(SYNT)/ARS
ARS$21.7744973
1 Synternet(SYNT)/RUB
1.3390846
1 Synternet(SYNT)/INR
1.4710431
1 Synternet(SYNT)/IDR
Rp271.1289943
1 Synternet(SYNT)/KRW
23.3470728
1 Synternet(SYNT)/PHP
0.9544718
1 Synternet(SYNT)/EGP
￡E.0.8104101
1 Synternet(SYNT)/BRL
R$0.090774
1 Synternet(SYNT)/CAD
C$0.0231978
1 Synternet(SYNT)/BDT
2.0392211
1 Synternet(SYNT)/NGN
25.7426659
1 Synternet(SYNT)/UAH
0.6927401
1 Synternet(SYNT)/VES
Bs2.26935
1 Synternet(SYNT)/CLP
$16.17122
1 Synternet(SYNT)/PKR
Rs4.7579024
1 Synternet(SYNT)/KZT
9.0913523
1 Synternet(SYNT)/THB
฿0.5438035
1 Synternet(SYNT)/TWD
NT$0.5048043
1 Synternet(SYNT)/AED
د.إ0.0616927
1 Synternet(SYNT)/CHF
Fr0.013448
1 Synternet(SYNT)/HKD
HK$0.1314542
1 Synternet(SYNT)/AMD
֏6.428144
1 Synternet(SYNT)/MAD
.د.م0.1511219
1 Synternet(SYNT)/MXN
$0.3145151
1 Synternet(SYNT)/PLN
0.0610203
1 Synternet(SYNT)/RON
лв0.0726192
1 Synternet(SYNT)/SEK
kr0.1603674
1 Synternet(SYNT)/BGN
лв0.0280727
1 Synternet(SYNT)/HUF
Ft5.6732069
1 Synternet(SYNT)/CZK
0.351329
1 Synternet(SYNT)/KWD
د.ك0.00511024
1 Synternet(SYNT)/ILS
0.0566497
1 Synternet(SYNT)/NOK
kr0.1707896
1 Synternet(SYNT)/NZD
$0.0282408

Synternet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Synternet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Synternet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synternet kohta

Kui palju on Synternet (SYNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYNT hind USD on 0.01681 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYNT/USD hind?
Praegune hind SYNT/USD on $ 0.01681. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Synternet turukapitalisatsioon?
SYNT turukapitalisatsioon on $ 11.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYNT ringlev varu?
SYNT ringlev varu on 655.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYNT (ATH) hind?
SYNT saavutab ATH hinna summas 0.10174815259842351 USD.
Mis oli kõigi aegade SYNT madalaim (ATL) hind?
SYNT nägi ATL hinda summas 0.009238729911768159 USD.
Milline on SYNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYNT kauplemismaht on $ 66.10K USD.
Kas SYNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:39 (UTC+8)

Synternet (SYNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

