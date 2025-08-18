Mis on Synternet (SYNT)

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Synternet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Synternet (SYNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synternet (SYNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Synternet (SYNT) tokenoomika

Synternet (SYNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Synternet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synternet kohta Kui palju on Synternet (SYNT) tänapäeval väärt? Reaalajas SYNT hind USD on 0.01681 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SYNT/USD hind? $ 0.01681 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SYNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Synternet turukapitalisatsioon? SYNT turukapitalisatsioon on $ 11.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SYNT ringlev varu? SYNT ringlev varu on 655.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYNT (ATH) hind? SYNT saavutab ATH hinna summas 0.10174815259842351 USD . Mis oli kõigi aegade SYNT madalaim (ATL) hind? SYNT nägi ATL hinda summas 0.009238729911768159 USD . Milline on SYNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SYNT kauplemismaht on $ 66.10K USD . Kas SYNT sel aastal kõrgemale ka suundub? SYNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYNT hinna ennustust

