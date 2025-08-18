Rohkem infot SXCH

SOLARX logo

SOLARX hind(SXCH)

1 SXCH/USD reaalajas hind:

$0.001871
+2.40%1D
USD
SOLARX (SXCH) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

SOLARX (SXCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001773
24 h madal
$ 0.002
24 h kõrge

$ 0.001773
$ 0.002
$ 0.14560986586606303
$ 0.001805640530885396
+0.10%

+2.40%

-6.13%

-6.13%

SOLARX (SXCH) reaalajas hind on $ 0.001871. Viimase 24 tunni jooksul SXCH kaubeldud madalaim $ 0.001773 ja kõrgeim $ 0.002 näitab aktiivset turu volatiivsust. SXCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14560986586606303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001805640530885396.

Lüliajalise tootluse osas on SXCH muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +2.40% 24 tunni vältel -6.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SOLARX (SXCH) – turuteave

No.2770

$ 155.29K
$ 7.38K
$ 745.36K
83.00M
398,375,166.3100367
BSC

SOLARX praegune turukapitalisatsioon on $ 155.29K $ 7.38K 24 tunnise kauplemismahuga. SXCH ringlev varu on 83.00M, mille koguvaru on 398375166.3100367. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SOLARX (SXCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SOLARX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00004385+2.40%
30 päeva$ -0.001057-36.10%
60 päeva$ -0.002528-57.47%
90 päeva$ -0.005459-74.48%
SOLARX Hinnamuutus täna

Täna registreeris SXCH muutuse $ +0.00004385 (+2.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SOLARX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001057 (-36.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SOLARX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SXCH $ -0.002528 (-57.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SOLARX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005459 (-74.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SOLARX (SXCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SOLARX hinnaajaloo lehte.

Mis on SOLARX (SXCH)

solar powered mining powered by the SXCH layer 1 chain.

SOLARX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SOLARX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SXCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SOLARX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SOLARX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SOLARX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SOLARX (SXCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOLARX (SXCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOLARX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SOLARX hinna ennustust kohe!

SOLARX (SXCH) tokenoomika

SOLARX (SXCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SXCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SOLARX (SXCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SOLARX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SOLARX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SXCH kohalike valuutade suhtes

1 SOLARX(SXCH)/VND
49.235365
1 SOLARX(SXCH)/AUD
A$0.00286263
1 SOLARX(SXCH)/GBP
0.00136583
1 SOLARX(SXCH)/EUR
0.00159035
1 SOLARX(SXCH)/USD
$0.001871
1 SOLARX(SXCH)/MYR
RM0.00787691
1 SOLARX(SXCH)/TRY
0.07643035
1 SOLARX(SXCH)/JPY
¥0.275037
1 SOLARX(SXCH)/ARS
ARS$2.42356243
1 SOLARX(SXCH)/RUB
0.14904386
1 SOLARX(SXCH)/INR
0.16373121
1 SOLARX(SXCH)/IDR
Rp30.17741513
1 SOLARX(SXCH)/KRW
2.59859448
1 SOLARX(SXCH)/PHP
0.10623538
1 SOLARX(SXCH)/EGP
￡E.0.09020091
1 SOLARX(SXCH)/BRL
R$0.0101034
1 SOLARX(SXCH)/CAD
C$0.00258198
1 SOLARX(SXCH)/BDT
0.22697101
1 SOLARX(SXCH)/NGN
2.86523069
1 SOLARX(SXCH)/UAH
0.07710391
1 SOLARX(SXCH)/VES
Bs0.252585
1 SOLARX(SXCH)/CLP
$1.799902
1 SOLARX(SXCH)/PKR
Rs0.52956784
1 SOLARX(SXCH)/KZT
1.01189293
1 SOLARX(SXCH)/THB
฿0.06052685
1 SOLARX(SXCH)/TWD
NT$0.05618613
1 SOLARX(SXCH)/AED
د.إ0.00686657
1 SOLARX(SXCH)/CHF
Fr0.0014968
1 SOLARX(SXCH)/HKD
HK$0.01463122
1 SOLARX(SXCH)/AMD
֏0.7154704
1 SOLARX(SXCH)/MAD
.د.م0.01682029
1 SOLARX(SXCH)/MXN
$0.03500641
1 SOLARX(SXCH)/PLN
0.00679173
1 SOLARX(SXCH)/RON
лв0.00808272
1 SOLARX(SXCH)/SEK
kr0.01784934
1 SOLARX(SXCH)/BGN
лв0.00312457
1 SOLARX(SXCH)/HUF
Ft0.63144379
1 SOLARX(SXCH)/CZK
0.0391039
1 SOLARX(SXCH)/KWD
د.ك0.000568784
1 SOLARX(SXCH)/ILS
0.00630527
1 SOLARX(SXCH)/NOK
kr0.01900936
1 SOLARX(SXCH)/NZD
$0.00314328

SOLARX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SOLARX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SOLARX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOLARX kohta

Kui palju on SOLARX (SXCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SXCH hind USD on 0.001871 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SXCH/USD hind?
Praegune hind SXCH/USD on $ 0.001871. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SOLARX turukapitalisatsioon?
SXCH turukapitalisatsioon on $ 155.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SXCH ringlev varu?
SXCH ringlev varu on 83.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SXCH (ATH) hind?
SXCH saavutab ATH hinna summas 0.14560986586606303 USD.
Mis oli kõigi aegade SXCH madalaim (ATL) hind?
SXCH nägi ATL hinda summas 0.001805640530885396 USD.
Milline on SXCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SXCH kauplemismaht on $ 7.38K USD.
Kas SXCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SXCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SXCH hinna ennustust.
2025-08-18

SOLARX (SXCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

