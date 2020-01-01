Swell (SWX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swell (SWX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swell (SWX) teave SWELL is a next-gen financial platform leveraging RippleNet and XRPL to enable real-time, borderless payments without reliance on banks or exchanges. By integrating stablecoins like RLUSD, SWELL bridges crypto and fiat seamlessly, redefining global finance. Ametlik veebisait: https://swellpj.io/ Valge raamat: https://swelldocs.gitbook.io/swell Plokiahela Explorer: https://livenet.xrpl.org/token/SWX.r9ZzhojnEum1597ABeVjngzu7mZ6ioga3p Ostke SWX kohe!

Swell (SWX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swell (SWX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0095 $ 0.0095 $ 0.0095 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00000041 $ 0.00000041 $ 0.00000041 Lisateave Swell (SWX) hinna kohta

Swell (SWX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swell (SWX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWX tokeni tokenoomikat, avastage SWX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SWX Kas olete huvitatud Swell (SWX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SWX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SWX MEXC-ist osta!

Swell (SWX) hinna ajalugu SWX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SWX hinna ajalugu kohe!

SWX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWX võiks suunduda? Meie SWX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWX tokeni hinna ennustust kohe!

