Mis on Swell (SWX)

SWELL is a next-gen financial platform leveraging RippleNet and XRPL to enable real-time, borderless payments without reliance on banks or exchanges. By integrating stablecoins like RLUSD, SWELL bridges crypto and fiat seamlessly, redefining global finance.

Swell (SWX) tokenoomika

Swell (SWX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Swell (SWX) tänapäeval väärt? Reaalajas SWX hind USD on 0.00000685 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWX/USD hind? $ 0.00000685 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWX/USD on. Milline on Swell turukapitalisatsioon? SWX turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWX ringlev varu? SWX ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWX (ATH) hind? SWX saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade SWX madalaim (ATL) hind? SWX nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on SWX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWX kauplemismaht on $ 128.43 USD . Kas SWX sel aastal kõrgemale ka suundub? SWX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

