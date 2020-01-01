Swingby (SWINGBY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swingby (SWINGBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swingby (SWINGBY) teave Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Ametlik veebisait: https://swingby.network Valge raamat: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Ostke SWINGBY kohe!

Swingby (SWINGBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swingby (SWINGBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 591.00K $ 591.00K $ 591.00K Koguvaru: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M Ringlev varu: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 614.39K $ 614.39K $ 614.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Praegune hind: $ 0.0006642 $ 0.0006642 $ 0.0006642 Lisateave Swingby (SWINGBY) hinna kohta

Swingby (SWINGBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swingby (SWINGBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWINGBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWINGBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWINGBY tokeni tokenoomikat, avastage SWINGBY tokeni reaalajas hinda!

Swingby (SWINGBY) hinna ajalugu SWINGBY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SWINGBY hinna ajalugu kohe!

SWINGBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWINGBY võiks suunduda? Meie SWINGBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWINGBY tokeni hinna ennustust kohe!

