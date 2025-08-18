Rohkem infot SWINGBY

Swingby hind(SWINGBY)

1 SWINGBY/USD reaalajas hind:

$0.00061
$0.00061$0.00061
-7.15%1D
USD
Swingby (SWINGBY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:18:41 (UTC+8)

Swingby (SWINGBY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061
24 h madal
$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008
24 h kõrge

$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061

$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008

$ 1.13198303
$ 1.13198303$ 1.13198303

$ 0.000070124516478627
$ 0.000070124516478627$ 0.000070124516478627

0.00%

-7.14%

-28.10%

-28.10%

Swingby (SWINGBY) reaalajas hind on $ 0.00061. Viimase 24 tunni jooksul SWINGBY kaubeldud madalaim $ 0.00061 ja kõrgeim $ 0.0008 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWINGBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.13198303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070124516478627.

Lüliajalise tootluse osas on SWINGBY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -7.14% 24 tunni vältel -28.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swingby (SWINGBY) – turuteave

No.2329

$ 542.77K
$ 542.77K$ 542.77K

$ 1.47K
$ 1.47K$ 1.47K

$ 564.25K
$ 564.25K$ 564.25K

889.79M
889.79M 889.79M

925,000,000
925,000,000 925,000,000

889,788,091.4323165
889,788,091.4323165 889,788,091.4323165

96.19%

ETH

Swingby praegune turukapitalisatsioon on $ 542.77K $ 1.47K 24 tunnise kauplemismahuga. SWINGBY ringlev varu on 889.79M, mille koguvaru on 889788091.4323165. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 564.25K.

Swingby (SWINGBY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Swingby tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000469736-7.14%
30 päeva$ -0.00047077-43.56%
60 päeva$ +0.00028111+85.47%
90 päeva$ +0.00053105+672.64%
Swingby Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWINGBY muutuse $ -0.0000469736 (-7.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Swingby 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00047077 (-43.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Swingby 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWINGBY $ +0.00028111 (+85.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Swingby 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00053105 (+672.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Swingby (SWINGBY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Swingby hinnaajaloo lehte.

Mis on Swingby (SWINGBY)

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Swingby on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Swingby investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWINGBY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Swingby kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Swingby ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Swingby hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swingby (SWINGBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swingby (SWINGBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swingby nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swingby hinna ennustust kohe!

Swingby (SWINGBY) tokenoomika

Swingby (SWINGBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWINGBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Swingby (SWINGBY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Swingby osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Swingby osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWINGBY kohalike valuutade suhtes

Swingby ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Swingby võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Swingby ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swingby kohta

Kui palju on Swingby (SWINGBY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWINGBY hind USD on 0.00061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWINGBY/USD hind?
Praegune hind SWINGBY/USD on $ 0.00061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swingby turukapitalisatsioon?
SWINGBY turukapitalisatsioon on $ 542.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWINGBY ringlev varu?
SWINGBY ringlev varu on 889.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWINGBY (ATH) hind?
SWINGBY saavutab ATH hinna summas 1.13198303 USD.
Mis oli kõigi aegade SWINGBY madalaim (ATL) hind?
SWINGBY nägi ATL hinda summas 0.000070124516478627 USD.
Milline on SWINGBY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWINGBY kauplemismaht on $ 1.47K USD.
Kas SWINGBY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWINGBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWINGBY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:18:41 (UTC+8)

Swingby (SWINGBY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SWINGBY = 0.00061 USD

