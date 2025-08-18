Swingby (SWINGBY) reaalajas hind on $ 0.00061. Viimase 24 tunni jooksul SWINGBY kaubeldud madalaim $ 0.00061 ja kõrgeim $ 0.0008 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWINGBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.13198303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070124516478627.
Lüliajalise tootluse osas on SWINGBY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -7.14% 24 tunni vältel -28.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Swingby (SWINGBY) – turuteave
Swingby praegune turukapitalisatsioon on $ 542.77K$ 1.47K 24 tunnise kauplemismahuga. SWINGBY ringlev varu on 889.79M, mille koguvaru on 889788091.4323165. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 564.25K.
Swingby (SWINGBY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Swingby tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000469736
-7.14%
30 päeva
$ -0.00047077
-43.56%
60 päeva
$ +0.00028111
+85.47%
90 päeva
$ +0.00053105
+672.64%
Swingby Hinnamuutus täna
Täna registreeris SWINGBY muutuse $ -0.0000469736 (-7.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Swingby 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00047077 (-43.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Swingby 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWINGBY $ +0.00028111 (+85.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Swingby 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00053105 (+672.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Swingby (SWINGBY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.
Swingby hinna ennustus (USD)
Kui palju on Swingby (SWINGBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swingby (SWINGBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swingby nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Swingby (SWINGBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWINGBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
