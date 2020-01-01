SWGT (SWGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SWGT (SWGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SWGT (SWGT) teave SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace. Ametlik veebisait: https://swg.io Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1yMD6hZF9_8JchCwIT_QCW9vShkx9b9fu/view Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xc8bf8bc34874e07f6a0d4abc8be22ba9e372631b Ostke SWGT kohe!

SWGT (SWGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SWGT (SWGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.60M $ 74.60M $ 74.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.12 $ 6.12 $ 6.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 Praegune hind: $ 0.0746 $ 0.0746 $ 0.0746 Lisateave SWGT (SWGT) hinna kohta

SWGT (SWGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SWGT (SWGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWGT tokeni tokenoomikat, avastage SWGT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SWGT Kas olete huvitatud SWGT (SWGT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SWGT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SWGT MEXC-ist osta!

SWGT (SWGT) hinna ajalugu SWGT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SWGT hinna ajalugu kohe!

SWGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWGT võiks suunduda? Meie SWGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWGT tokeni hinna ennustust kohe!

