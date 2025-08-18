Mis on SWGT (SWGT)

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

SWGT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SWGT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



SWGT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SWGT (SWGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SWGT (SWGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SWGT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SWGT (SWGT) tokenoomika

SWGT (SWGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SWGT (SWGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SWGT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SWGT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWGT kohalike valuutade suhtes

SWGT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SWGT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SWGT kohta Kui palju on SWGT (SWGT) tänapäeval väärt? Reaalajas SWGT hind USD on 0.0717 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWGT/USD hind? $ 0.0717 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWGT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SWGT turukapitalisatsioon? SWGT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWGT ringlev varu? SWGT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWGT (ATH) hind? SWGT saavutab ATH hinna summas 0.2532902267169131 USD . Mis oli kõigi aegade SWGT madalaim (ATL) hind? SWGT nägi ATL hinda summas 0.05631742824637332 USD . Milline on SWGT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWGT kauplemismaht on $ 91.78K USD . Kas SWGT sel aastal kõrgemale ka suundub? SWGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWGT hinna ennustust

