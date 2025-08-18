Rohkem infot SWGT

SWGT hind(SWGT)

1 SWGT/USD reaalajas hind:

$0.0718
$0.0718
-0.55%1D
USD
SWGT (SWGT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:58:17 (UTC+8)

SWGT (SWGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0694
$ 0.0694
24 h madal
$ 0.0753
$ 0.0753
24 h kõrge

$ 0.0694
$ 0.0694

$ 0.0753
$ 0.0753

$ 0.2532902267169131
$ 0.2532902267169131

$ 0.05631742824637332
$ 0.05631742824637332

-0.14%

-0.54%

-5.91%

-5.91%

SWGT (SWGT) reaalajas hind on $ 0.0717. Viimase 24 tunni jooksul SWGT kaubeldud madalaim $ 0.0694 ja kõrgeim $ 0.0753 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2532902267169131 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05631742824637332.

Lüliajalise tootluse osas on SWGT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SWGT (SWGT) – turuteave

No.3658

$ 0.00
$ 0.00

$ 91.78K
$ 91.78K

$ 71.70M
$ 71.70M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

SWGT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 91.78K 24 tunnise kauplemismahuga. SWGT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.70M.

SWGT (SWGT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SWGT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000397-0.54%
30 päeva$ -0.0072-9.13%
60 päeva$ +0.0128+21.73%
90 päeva$ -0.0282-28.23%
SWGT Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWGT muutuse $ -0.000397 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SWGT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0072 (-9.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SWGT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWGT $ +0.0128 (+21.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SWGT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0282 (-28.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SWGT (SWGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SWGT hinnaajaloo lehte.

Mis on SWGT (SWGT)

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

SWGT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SWGT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SWGT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SWGT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SWGT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SWGT (SWGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SWGT (SWGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SWGT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SWGT hinna ennustust kohe!

SWGT (SWGT) tokenoomika

SWGT (SWGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SWGT (SWGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SWGT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SWGT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWGT kohalike valuutade suhtes

1 SWGT(SWGT)/VND
1,886.7855
1 SWGT(SWGT)/AUD
A$0.108984
1 SWGT(SWGT)/GBP
0.052341
1 SWGT(SWGT)/EUR
0.060945
1 SWGT(SWGT)/USD
$0.0717
1 SWGT(SWGT)/MYR
RM0.301857
1 SWGT(SWGT)/TRY
2.924643
1 SWGT(SWGT)/JPY
¥10.5399
1 SWGT(SWGT)/ARS
ARS$92.995617
1 SWGT(SWGT)/RUB
5.715207
1 SWGT(SWGT)/INR
6.274467
1 SWGT(SWGT)/IDR
Rp1,156.451451
1 SWGT(SWGT)/KRW
99.582696
1 SWGT(SWGT)/PHP
4.054635
1 SWGT(SWGT)/EGP
￡E.3.460242
1 SWGT(SWGT)/BRL
R$0.38718
1 SWGT(SWGT)/CAD
C$0.098946
1 SWGT(SWGT)/BDT
8.707248
1 SWGT(SWGT)/NGN
109.969158
1 SWGT(SWGT)/UAH
2.954757
1 SWGT(SWGT)/VES
Bs9.6795
1 SWGT(SWGT)/CLP
$69.1188
1 SWGT(SWGT)/PKR
Rs20.311176
1 SWGT(SWGT)/KZT
38.819097
1 SWGT(SWGT)/THB
฿2.31591
1 SWGT(SWGT)/TWD
NT$2.153151
1 SWGT(SWGT)/AED
د.إ0.263139
1 SWGT(SWGT)/CHF
Fr0.05736
1 SWGT(SWGT)/HKD
HK$0.560694
1 SWGT(SWGT)/AMD
֏27.408042
1 SWGT(SWGT)/MAD
.د.م0.644583
1 SWGT(SWGT)/MXN
$1.352979
1 SWGT(SWGT)/PLN
0.260988
1 SWGT(SWGT)/RON
лв0.309744
1 SWGT(SWGT)/SEK
kr0.684735
1 SWGT(SWGT)/BGN
лв0.119739
1 SWGT(SWGT)/HUF
Ft24.20592
1 SWGT(SWGT)/CZK
1.49853
1 SWGT(SWGT)/KWD
د.ك0.0218685
1 SWGT(SWGT)/ILS
0.241629
1 SWGT(SWGT)/NOK
kr0.730623
1 SWGT(SWGT)/NZD
$0.120456

SWGT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SWGT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SWGT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SWGT kohta

Kui palju on SWGT (SWGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWGT hind USD on 0.0717 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWGT/USD hind?
Praegune hind SWGT/USD on $ 0.0717. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SWGT turukapitalisatsioon?
SWGT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWGT ringlev varu?
SWGT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWGT (ATH) hind?
SWGT saavutab ATH hinna summas 0.2532902267169131 USD.
Mis oli kõigi aegade SWGT madalaim (ATL) hind?
SWGT nägi ATL hinda summas 0.05631742824637332 USD.
Milline on SWGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWGT kauplemismaht on $ 91.78K USD.
Kas SWGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWGT hinna ennustust.
SWGT (SWGT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

