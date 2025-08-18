SWGT (SWGT) reaalajas hind on $ 0.0717. Viimase 24 tunni jooksul SWGT kaubeldud madalaim $ 0.0694 ja kõrgeim $ 0.0753 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2532902267169131 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05631742824637332.
Lüliajalise tootluse osas on SWGT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SWGT (SWGT) – turuteave
No.3658
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 91.78K
$ 91.78K$ 91.78K
$ 71.70M
$ 71.70M$ 71.70M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
SWGT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 91.78K 24 tunnise kauplemismahuga. SWGT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.70M.
SWGT (SWGT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SWGT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000397
-0.54%
30 päeva
$ -0.0072
-9.13%
60 päeva
$ +0.0128
+21.73%
90 päeva
$ -0.0282
-28.23%
SWGT Hinnamuutus täna
Täna registreeris SWGT muutuse $ -0.000397 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SWGT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0072 (-9.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SWGT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWGT $ +0.0128 (+21.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SWGT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0282 (-28.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SWGT (SWGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.
SWGT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SWGT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SWGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SWGT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SWGT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SWGT hinna ennustus (USD)
Kui palju on SWGT (SWGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SWGT (SWGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SWGT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SWGT (SWGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SWGT (SWGT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SWGT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SWGT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.