Mis on SwftCoin (SWFTC)

$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

SwftCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwftCoin (SWFTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwftCoin (SWFTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwftCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SwftCoin (SWFTC) tokenoomika

SwftCoin (SWFTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWFTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SwftCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwftCoin kohta Kui palju on SwftCoin (SWFTC) tänapäeval väärt? Reaalajas SWFTC hind USD on 0.010621 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWFTC/USD hind? $ 0.010621 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWFTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SwftCoin turukapitalisatsioon? SWFTC turukapitalisatsioon on $ 106.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWFTC ringlev varu? SWFTC ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWFTC (ATH) hind? SWFTC saavutab ATH hinna summas 0.09186150133609772 USD . Mis oli kõigi aegade SWFTC madalaim (ATL) hind? SWFTC nägi ATL hinda summas 0.000468563453269 USD . Milline on SWFTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWFTC kauplemismaht on $ 64.66K USD . Kas SWFTC sel aastal kõrgemale ka suundub? SWFTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWFTC hinna ennustust

SwftCoin (SWFTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.