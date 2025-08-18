Rohkem infot SWFTC

SWFTC Hinnainfo

SWFTC Valge raamat

SWFTC Ametlik veebisait

SWFTC Tokenoomika

SWFTC Hinnaprognoos

SWFTC Ajalugu

SWFTC – ostujuhend

SWFTC-usaldusraha valuutakonverter

SWFTC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SwftCoin logo

SwftCoin hind(SWFTC)

1 SWFTC/USD reaalajas hind:

$0.01063
$0.01063$0.01063
-2.27%1D
USD
SwftCoin (SWFTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:18:26 (UTC+8)

SwftCoin (SWFTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.010601
$ 0.010601$ 0.010601
24 h madal
$ 0.011327
$ 0.011327$ 0.011327
24 h kõrge

$ 0.010601
$ 0.010601$ 0.010601

$ 0.011327
$ 0.011327$ 0.011327

$ 0.09186150133609772
$ 0.09186150133609772$ 0.09186150133609772

$ 0.000468563453269
$ 0.000468563453269$ 0.000468563453269

-0.54%

-2.27%

-4.68%

-4.68%

SwftCoin (SWFTC) reaalajas hind on $ 0.010621. Viimase 24 tunni jooksul SWFTC kaubeldud madalaim $ 0.010601 ja kõrgeim $ 0.011327 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWFTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09186150133609772 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000468563453269.

Lüliajalise tootluse osas on SWFTC muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -2.27% 24 tunni vältel -4.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SwftCoin (SWFTC) – turuteave

No.356

$ 106.21M
$ 106.21M$ 106.21M

$ 64.66K
$ 64.66K$ 64.66K

$ 106.21M
$ 106.21M$ 106.21M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

SwftCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 106.21M $ 64.66K 24 tunnise kauplemismahuga. SWFTC ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SwftCoin (SWFTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SwftCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00024691-2.27%
30 päeva$ -0.001841-14.78%
60 päeva$ -0.001509-12.45%
90 päeva$ -0.004071-27.71%
SwftCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWFTC muutuse $ -0.00024691 (-2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SwftCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001841 (-14.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SwftCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWFTC $ -0.001509 (-12.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SwftCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004071 (-27.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SwftCoin (SWFTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SwftCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on SwftCoin (SWFTC)

$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

SwftCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SwftCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWFTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SwftCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SwftCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SwftCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwftCoin (SWFTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwftCoin (SWFTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwftCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SwftCoin hinna ennustust kohe!

SwftCoin (SWFTC) tokenoomika

SwftCoin (SWFTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWFTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SwftCoin (SWFTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SwftCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SwftCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWFTC kohalike valuutade suhtes

1 SwftCoin(SWFTC)/VND
279.491615
1 SwftCoin(SWFTC)/AUD
A$0.01625013
1 SwftCoin(SWFTC)/GBP
0.00775333
1 SwftCoin(SWFTC)/EUR
0.00902785
1 SwftCoin(SWFTC)/USD
$0.010621
1 SwftCoin(SWFTC)/MYR
RM0.04471441
1 SwftCoin(SWFTC)/TRY
0.43386785
1 SwftCoin(SWFTC)/JPY
¥1.561287
1 SwftCoin(SWFTC)/ARS
ARS$13.75769993
1 SwftCoin(SWFTC)/RUB
0.84585644
1 SwftCoin(SWFTC)/INR
0.92944371
1 SwftCoin(SWFTC)/IDR
Rp171.30642763
1 SwftCoin(SWFTC)/KRW
14.75129448
1 SwftCoin(SWFTC)/PHP
0.60061755
1 SwftCoin(SWFTC)/EGP
￡E.0.51203841
1 SwftCoin(SWFTC)/BRL
R$0.0573534
1 SwftCoin(SWFTC)/CAD
C$0.01465698
1 SwftCoin(SWFTC)/BDT
1.28981424
1 SwftCoin(SWFTC)/NGN
16.28985254
1 SwftCoin(SWFTC)/UAH
0.43769141
1 SwftCoin(SWFTC)/VES
Bs1.433835
1 SwftCoin(SWFTC)/CLP
$10.238644
1 SwftCoin(SWFTC)/PKR
Rs3.00871688
1 SwftCoin(SWFTC)/KZT
5.75031561
1 SwftCoin(SWFTC)/THB
฿0.34369556
1 SwftCoin(SWFTC)/TWD
NT$0.31894863
1 SwftCoin(SWFTC)/AED
د.إ0.03897907
1 SwftCoin(SWFTC)/CHF
Fr0.0084968
1 SwftCoin(SWFTC)/HKD
HK$0.08305622
1 SwftCoin(SWFTC)/AMD
֏4.05998346
1 SwftCoin(SWFTC)/MAD
.د.م0.09548279
1 SwftCoin(SWFTC)/MXN
$0.19893133
1 SwftCoin(SWFTC)/PLN
0.03855423
1 SwftCoin(SWFTC)/RON
лв0.04588272
1 SwftCoin(SWFTC)/SEK
kr0.10132434
1 SwftCoin(SWFTC)/BGN
лв0.01773707
1 SwftCoin(SWFTC)/HUF
Ft3.58331298
1 SwftCoin(SWFTC)/CZK
0.22208511
1 SwftCoin(SWFTC)/KWD
د.ك0.003239405
1 SwftCoin(SWFTC)/ILS
0.03579277
1 SwftCoin(SWFTC)/NOK
kr0.10790936
1 SwftCoin(SWFTC)/NZD
$0.01784328

SwftCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SwftCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SwftCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwftCoin kohta

Kui palju on SwftCoin (SWFTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWFTC hind USD on 0.010621 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWFTC/USD hind?
Praegune hind SWFTC/USD on $ 0.010621. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SwftCoin turukapitalisatsioon?
SWFTC turukapitalisatsioon on $ 106.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWFTC ringlev varu?
SWFTC ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWFTC (ATH) hind?
SWFTC saavutab ATH hinna summas 0.09186150133609772 USD.
Mis oli kõigi aegade SWFTC madalaim (ATL) hind?
SWFTC nägi ATL hinda summas 0.000468563453269 USD.
Milline on SWFTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWFTC kauplemismaht on $ 64.66K USD.
Kas SWFTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWFTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWFTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:18:26 (UTC+8)

SwftCoin (SWFTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SWFTC/USD kalkulaator

Summa

SWFTC
SWFTC
USD
USD

1 SWFTC = 0.010621 USD

Kauplemine: SWFTC

SWFTCUSDT
$0.01063
$0.01063$0.01063
-2.22%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu