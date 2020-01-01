Swell Network (SWELL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swell Network (SWELL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swell Network (SWELL) teave Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Ametlik veebisait: https://www.swellnetwork.io/ Valge raamat: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Ostke SWELL kohe!

Swell Network (SWELL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swell Network (SWELL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26,59M $ 26,59M $ 26,59M Koguvaru: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Ringlev varu: $ 2,62B $ 2,62B $ 2,62B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 101,56M $ 101,56M $ 101,56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,07048 $ 0,07048 $ 0,07048 Kõigi aegade madalaim: $ 0,007034496316403832 $ 0,007034496316403832 $ 0,007034496316403832 Praegune hind: $ 0,010156 $ 0,010156 $ 0,010156 Lisateave Swell Network (SWELL) hinna kohta

Swell Network (SWELL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swell Network (SWELL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWELL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWELL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWELL tokeni tokenoomikat, avastage SWELL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SWELL Kas olete huvitatud Swell Network (SWELL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SWELL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SWELL MEXC-ist osta!

Swell Network (SWELL) hinna ajalugu SWELL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SWELL hinna ajalugu kohe!

SWELL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWELL võiks suunduda? Meie SWELL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWELL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!