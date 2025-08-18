Rohkem infot SWELL

Swell Network logo

Swell Network hind(SWELL)

1 SWELL/USD reaalajas hind:

$0.011436
-1.76%1D
USD
Swell Network (SWELL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:43 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.011044
24 h madal
$ 0.01183
24 h kõrge

$ 0.011044
$ 0.01183
$ 0.06972841720693182
$ 0.007034496316403832
-2.98%

-1.76%

+7.66%

+7.66%

Swell Network (SWELL) reaalajas hind on $ 0.011443. Viimase 24 tunni jooksul SWELL kaubeldud madalaim $ 0.011044 ja kõrgeim $ 0.01183 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06972841720693182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007034496316403832.

Lüliajalise tootluse osas on SWELL muutunud -2.98% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel +7.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swell Network (SWELL) – turuteave

No.758

$ 29.96M
$ 70.88K
$ 114.43M
2.62B
10,000,000,000
10,000,000,000
26.17%

ETH

Swell Network praegune turukapitalisatsioon on $ 29.96M $ 70.88K 24 tunnise kauplemismahuga. SWELL ringlev varu on 2.62B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 114.43M.

Swell Network (SWELL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Swell Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00020488-1.76%
30 päeva$ -0.00101-8.12%
60 päeva$ +0.002983+35.26%
90 päeva$ +0.000291+2.60%
Swell Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWELL muutuse $ -0.00020488 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Swell Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00101 (-8.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Swell Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWELL $ +0.002983 (+35.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Swell Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000291 (+2.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Swell Network (SWELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Swell Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Swell Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Swell Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Swell Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Swell Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swell Network (SWELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swell Network (SWELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swell Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swell Network hinna ennustust kohe!

Swell Network (SWELL) tokenoomika

Swell Network (SWELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Swell Network (SWELL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Swell Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Swell Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWELL kohalike valuutade suhtes

1 Swell Network(SWELL)/VND
301.122545
1 Swell Network(SWELL)/AUD
A$0.01739336
1 Swell Network(SWELL)/GBP
0.00835339
1 Swell Network(SWELL)/EUR
0.00972655
1 Swell Network(SWELL)/USD
$0.011443
1 Swell Network(SWELL)/MYR
RM0.04817503
1 Swell Network(SWELL)/TRY
0.46675997
1 Swell Network(SWELL)/JPY
¥1.682121
1 Swell Network(SWELL)/ARS
ARS$14.84168543
1 Swell Network(SWELL)/RUB
0.91212153
1 Swell Network(SWELL)/INR
1.00137693
1 Swell Network(SWELL)/IDR
Rp184.56449029
1 Swell Network(SWELL)/KRW
15.89295384
1 Swell Network(SWELL)/PHP
0.64710165
1 Swell Network(SWELL)/EGP
￡E.0.55223918
1 Swell Network(SWELL)/BRL
R$0.0617922
1 Swell Network(SWELL)/CAD
C$0.01579134
1 Swell Network(SWELL)/BDT
1.38963792
1 Swell Network(SWELL)/NGN
17.55058682
1 Swell Network(SWELL)/UAH
0.47156603
1 Swell Network(SWELL)/VES
Bs1.544805
1 Swell Network(SWELL)/CLP
$11.031052
1 Swell Network(SWELL)/PKR
Rs3.24157304
1 Swell Network(SWELL)/KZT
6.19535463
1 Swell Network(SWELL)/THB
฿0.3696089
1 Swell Network(SWELL)/TWD
NT$0.34363329
1 Swell Network(SWELL)/AED
د.إ0.04199581
1 Swell Network(SWELL)/CHF
Fr0.0091544
1 Swell Network(SWELL)/HKD
HK$0.08948426
1 Swell Network(SWELL)/AMD
֏4.37420118
1 Swell Network(SWELL)/MAD
.د.م0.10287257
1 Swell Network(SWELL)/MXN
$0.21592941
1 Swell Network(SWELL)/PLN
0.04165252
1 Swell Network(SWELL)/RON
лв0.04943376
1 Swell Network(SWELL)/SEK
kr0.10928065
1 Swell Network(SWELL)/BGN
лв0.01910981
1 Swell Network(SWELL)/HUF
Ft3.8631568
1 Swell Network(SWELL)/CZK
0.2391587
1 Swell Network(SWELL)/KWD
د.ك0.003490115
1 Swell Network(SWELL)/ILS
0.03856291
1 Swell Network(SWELL)/NOK
kr0.11660417
1 Swell Network(SWELL)/NZD
$0.01922424

Swell Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Swell Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Swell Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swell Network kohta

Kui palju on Swell Network (SWELL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWELL hind USD on 0.011443 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWELL/USD hind?
Praegune hind SWELL/USD on $ 0.011443. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swell Network turukapitalisatsioon?
SWELL turukapitalisatsioon on $ 29.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWELL ringlev varu?
SWELL ringlev varu on 2.62B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWELL (ATH) hind?
SWELL saavutab ATH hinna summas 0.06972841720693182 USD.
Mis oli kõigi aegade SWELL madalaim (ATL) hind?
SWELL nägi ATL hinda summas 0.007034496316403832 USD.
Milline on SWELL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWELL kauplemismaht on $ 70.88K USD.
Kas SWELL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWELL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:43 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SWELL/USD kalkulaator

Summa

SWELL
SWELL
USD
USD

1 SWELL = 0.011443 USD

