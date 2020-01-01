SwissCheese (SWCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SwissCheese (SWCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SwissCheese (SWCH) teave Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem. Ametlik veebisait: https://swisscheese.finance Valge raamat: https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1 Ostke SWCH kohe!

SwissCheese (SWCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SwissCheese (SWCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 43.75M $ 43.75M $ 43.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0301 $ 1.0301 $ 1.0301 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 Praegune hind: $ 0.216 $ 0.216 $ 0.216 Lisateave SwissCheese (SWCH) hinna kohta

SwissCheese (SWCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SwissCheese (SWCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWCH tokeni tokenoomikat, avastage SWCH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SWCH Kas olete huvitatud SwissCheese (SWCH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SWCH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SWCH MEXC-ist osta!

SwissCheese (SWCH) hinna ajalugu SWCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SWCH hinna ajalugu kohe!

SWCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWCH võiks suunduda? Meie SWCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWCH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!