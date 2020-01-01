SwissCheese (SWCH) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SwissCheese (SWCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
SwissCheese (SWCH) teave

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

Ametlik veebisait:
https://swisscheese.finance
Valge raamat:
https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf
Plokiahela Explorer:
https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1

SwissCheese (SWCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SwissCheese (SWCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 9.45M
Koguvaru:
$ 120.00M
Ringlev varu:
$ 43.75M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 25.92M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.0301
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.12011462546246503
Praegune hind:
$ 0.216
SwissCheese (SWCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SwissCheese (SWCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SWCH tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SWCH tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SWCH tokeni tokenoomikat, avastage SWCH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SWCH

Kas olete huvitatud SwissCheese (SWCH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SWCH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

SwissCheese (SWCH) hinna ajalugu

SWCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

SWCH – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SWCH võiks suunduda? Meie SWCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.