SwissCheese (SWCH) reaalajas hind on $ 0.2021. Viimase 24 tunni jooksul SWCH kaubeldud madalaim $ 0.1933 ja kõrgeim $ 0.2168 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0242286733458037 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12011462546246503.
Lüliajalise tootluse osas on SWCH muutunud +2.38% viimase tunni jooksul, +3.00% 24 tunni vältel +4.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SwissCheese (SWCH) – turuteave
No.1204
$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M
$ 134.33K
$ 134.33K$ 134.33K
$ 24.25M
$ 24.25M$ 24.25M
43.75M
43.75M 43.75M
120,000,000
120,000,000 120,000,000
120,000,000
120,000,000 120,000,000
36.45%
MATIC
SwissCheese praegune turukapitalisatsioon on $ 8.84M$ 134.33K 24 tunnise kauplemismahuga. SWCH ringlev varu on 43.75M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.25M.
SwissCheese (SWCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SwissCheese tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.005886
+3.00%
30 päeva
$ +0.0037
+1.86%
60 päeva
$ +0.0219
+12.15%
90 päeva
$ -0.1922
-48.75%
SwissCheese Hinnamuutus täna
Täna registreeris SWCH muutuse $ +0.005886 (+3.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SwissCheese 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0037 (+1.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SwissCheese 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWCH $ +0.0219 (+12.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SwissCheese 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1922 (-48.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SwissCheese (SWCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.
SwissCheese on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SwissCheese investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SWCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SwissCheese kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SwissCheese ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SwissCheese hinna ennustus (USD)
Kui palju on SwissCheese (SWCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwissCheese (SWCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwissCheese nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SwissCheese (SWCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SwissCheese (SWCH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SwissCheese osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SwissCheese osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
