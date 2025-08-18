Rohkem infot SWCH

SWCH Hinnainfo

SWCH Valge raamat

SWCH Ametlik veebisait

SWCH Tokenoomika

SWCH Hinnaprognoos

SWCH Ajalugu

SWCH – ostujuhend

SWCH-usaldusraha valuutakonverter

SWCH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SwissCheese logo

SwissCheese hind(SWCH)

1 SWCH/USD reaalajas hind:

$0.2021
$0.2021$0.2021
+3.00%1D
USD
SwissCheese (SWCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:17 (UTC+8)

SwissCheese (SWCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1933
$ 0.1933$ 0.1933
24 h madal
$ 0.2168
$ 0.2168$ 0.2168
24 h kõrge

$ 0.1933
$ 0.1933$ 0.1933

$ 0.2168
$ 0.2168$ 0.2168

$ 1.0242286733458037
$ 1.0242286733458037$ 1.0242286733458037

$ 0.12011462546246503
$ 0.12011462546246503$ 0.12011462546246503

+2.38%

+3.00%

+4.98%

+4.98%

SwissCheese (SWCH) reaalajas hind on $ 0.2021. Viimase 24 tunni jooksul SWCH kaubeldud madalaim $ 0.1933 ja kõrgeim $ 0.2168 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0242286733458037 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12011462546246503.

Lüliajalise tootluse osas on SWCH muutunud +2.38% viimase tunni jooksul, +3.00% 24 tunni vältel +4.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SwissCheese (SWCH) – turuteave

No.1204

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

$ 134.33K
$ 134.33K$ 134.33K

$ 24.25M
$ 24.25M$ 24.25M

43.75M
43.75M 43.75M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

36.45%

MATIC

SwissCheese praegune turukapitalisatsioon on $ 8.84M $ 134.33K 24 tunnise kauplemismahuga. SWCH ringlev varu on 43.75M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.25M.

SwissCheese (SWCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SwissCheese tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.005886+3.00%
30 päeva$ +0.0037+1.86%
60 päeva$ +0.0219+12.15%
90 päeva$ -0.1922-48.75%
SwissCheese Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWCH muutuse $ +0.005886 (+3.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SwissCheese 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0037 (+1.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SwissCheese 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWCH $ +0.0219 (+12.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SwissCheese 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1922 (-48.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SwissCheese (SWCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SwissCheese hinnaajaloo lehte.

Mis on SwissCheese (SWCH)

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

SwissCheese on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SwissCheese investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SwissCheese kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SwissCheese ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SwissCheese hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwissCheese (SWCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwissCheese (SWCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwissCheese nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SwissCheese hinna ennustust kohe!

SwissCheese (SWCH) tokenoomika

SwissCheese (SWCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SwissCheese (SWCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SwissCheese osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SwissCheese osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWCH kohalike valuutade suhtes

1 SwissCheese(SWCH)/VND
5,318.2615
1 SwissCheese(SWCH)/AUD
A$0.309213
1 SwissCheese(SWCH)/GBP
0.147533
1 SwissCheese(SWCH)/EUR
0.171785
1 SwissCheese(SWCH)/USD
$0.2021
1 SwissCheese(SWCH)/MYR
RM0.850841
1 SwissCheese(SWCH)/TRY
8.255785
1 SwissCheese(SWCH)/JPY
¥29.7087
1 SwissCheese(SWCH)/ARS
ARS$261.786193
1 SwissCheese(SWCH)/RUB
16.099286
1 SwissCheese(SWCH)/INR
17.685771
1 SwissCheese(SWCH)/IDR
Rp3,259.676963
1 SwissCheese(SWCH)/KRW
280.692648
1 SwissCheese(SWCH)/PHP
11.475238
1 SwissCheese(SWCH)/EGP
￡E.9.743241
1 SwissCheese(SWCH)/BRL
R$1.09134
1 SwissCheese(SWCH)/CAD
C$0.278898
1 SwissCheese(SWCH)/BDT
24.516751
1 SwissCheese(SWCH)/NGN
309.493919
1 SwissCheese(SWCH)/UAH
8.328541
1 SwissCheese(SWCH)/VES
Bs27.2835
1 SwissCheese(SWCH)/CLP
$194.4202
1 SwissCheese(SWCH)/PKR
Rs57.202384
1 SwissCheese(SWCH)/KZT
109.301743
1 SwissCheese(SWCH)/THB
฿6.537935
1 SwissCheese(SWCH)/TWD
NT$6.069063
1 SwissCheese(SWCH)/AED
د.إ0.741707
1 SwissCheese(SWCH)/CHF
Fr0.16168
1 SwissCheese(SWCH)/HKD
HK$1.580422
1 SwissCheese(SWCH)/AMD
֏77.28304
1 SwissCheese(SWCH)/MAD
.د.م1.816879
1 SwissCheese(SWCH)/MXN
$3.781291
1 SwissCheese(SWCH)/PLN
0.733623
1 SwissCheese(SWCH)/RON
лв0.873072
1 SwissCheese(SWCH)/SEK
kr1.928034
1 SwissCheese(SWCH)/BGN
лв0.337507
1 SwissCheese(SWCH)/HUF
Ft68.206729
1 SwissCheese(SWCH)/CZK
4.22389
1 SwissCheese(SWCH)/KWD
د.ك0.0614384
1 SwissCheese(SWCH)/ILS
0.681077
1 SwissCheese(SWCH)/NOK
kr2.053336
1 SwissCheese(SWCH)/NZD
$0.339528

SwissCheese ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SwissCheese võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SwissCheese ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwissCheese kohta

Kui palju on SwissCheese (SWCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWCH hind USD on 0.2021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWCH/USD hind?
Praegune hind SWCH/USD on $ 0.2021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SwissCheese turukapitalisatsioon?
SWCH turukapitalisatsioon on $ 8.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWCH ringlev varu?
SWCH ringlev varu on 43.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWCH (ATH) hind?
SWCH saavutab ATH hinna summas 1.0242286733458037 USD.
Mis oli kõigi aegade SWCH madalaim (ATL) hind?
SWCH nägi ATL hinda summas 0.12011462546246503 USD.
Milline on SWCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWCH kauplemismaht on $ 134.33K USD.
Kas SWCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWCH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:17 (UTC+8)

SwissCheese (SWCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SWCH/USD kalkulaator

Summa

SWCH
SWCH
USD
USD

1 SWCH = 0.2021 USD

Kauplemine: SWCH

SWCHUSDT
$0.2021
$0.2021$0.2021
+3.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu