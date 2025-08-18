Rohkem infot SWAP

SWAP Hinnainfo

SWAP Valge raamat

SWAP Ametlik veebisait

SWAP Tokenoomika

SWAP Hinnaprognoos

SWAP Ajalugu

SWAP – ostujuhend

SWAP-usaldusraha valuutakonverter

SWAP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Trustswap logo

Trustswap hind(SWAP)

1 SWAP/USD reaalajas hind:

$0.08631
$0.08631$0.08631
-3.35%1D
USD
Trustswap (SWAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:09:32 (UTC+8)

Trustswap (SWAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0863
$ 0.0863$ 0.0863
24 h madal
$ 0.08954
$ 0.08954$ 0.08954
24 h kõrge

$ 0.0863
$ 0.0863$ 0.0863

$ 0.08954
$ 0.08954$ 0.08954

$ 5.02240699
$ 5.02240699$ 5.02240699

$ 0.0125283595814
$ 0.0125283595814$ 0.0125283595814

-3.32%

-3.35%

-6.94%

-6.94%

Trustswap (SWAP) reaalajas hind on $ 0.08637. Viimase 24 tunni jooksul SWAP kaubeldud madalaim $ 0.0863 ja kõrgeim $ 0.08954 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.02240699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0125283595814.

Lüliajalise tootluse osas on SWAP muutunud -3.32% viimase tunni jooksul, -3.35% 24 tunni vältel -6.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trustswap (SWAP) – turuteave

No.1197

$ 8.64M
$ 8.64M$ 8.64M

$ 56.10K
$ 56.10K$ 56.10K

$ 8.64M
$ 8.64M$ 8.64M

100.00M
100.00M 100.00M

99,995,164.26708125
99,995,164.26708125 99,995,164.26708125

2020-07-10 00:00:00

ETH

Trustswap praegune turukapitalisatsioon on $ 8.64M $ 56.10K 24 tunnise kauplemismahuga. SWAP ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 99995164.26708125. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Trustswap (SWAP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Trustswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0029916-3.35%
30 päeva$ -0.01434-14.24%
60 päeva$ -0.00205-2.32%
90 päeva$ -0.01261-12.74%
Trustswap Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWAP muutuse $ -0.0029916 (-3.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Trustswap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01434 (-14.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Trustswap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWAP $ -0.00205 (-2.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Trustswap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01261 (-12.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Trustswap (SWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Trustswap hinnaajaloo lehte.

Mis on Trustswap (SWAP)

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Trustswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trustswap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Trustswap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trustswap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Trustswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trustswap (SWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trustswap (SWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trustswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trustswap hinna ennustust kohe!

Trustswap (SWAP) tokenoomika

Trustswap (SWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Trustswap (SWAP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Trustswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trustswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWAP kohalike valuutade suhtes

1 Trustswap(SWAP)/VND
2,272.82655
1 Trustswap(SWAP)/AUD
A$0.1312824
1 Trustswap(SWAP)/GBP
0.0630501
1 Trustswap(SWAP)/EUR
0.0734145
1 Trustswap(SWAP)/USD
$0.08637
1 Trustswap(SWAP)/MYR
RM0.3636177
1 Trustswap(SWAP)/TRY
3.5230323
1 Trustswap(SWAP)/JPY
¥12.69639
1 Trustswap(SWAP)/ARS
ARS$112.0227537
1 Trustswap(SWAP)/RUB
6.8845527
1 Trustswap(SWAP)/INR
7.5582387
1 Trustswap(SWAP)/IDR
Rp1,393.0643211
1 Trustswap(SWAP)/KRW
119.9575656
1 Trustswap(SWAP)/PHP
4.8842235
1 Trustswap(SWAP)/EGP
￡E.4.1682162
1 Trustswap(SWAP)/BRL
R$0.466398
1 Trustswap(SWAP)/CAD
C$0.1191906
1 Trustswap(SWAP)/BDT
10.4887728
1 Trustswap(SWAP)/NGN
132.4691238
1 Trustswap(SWAP)/UAH
3.5593077
1 Trustswap(SWAP)/VES
Bs11.65995
1 Trustswap(SWAP)/CLP
$83.26068
1 Trustswap(SWAP)/PKR
Rs24.4668936
1 Trustswap(SWAP)/KZT
46.7615817
1 Trustswap(SWAP)/THB
฿2.7975243
1 Trustswap(SWAP)/TWD
NT$2.5936911
1 Trustswap(SWAP)/AED
د.إ0.3169779
1 Trustswap(SWAP)/CHF
Fr0.069096
1 Trustswap(SWAP)/HKD
HK$0.6754134
1 Trustswap(SWAP)/AMD
֏33.0157962
1 Trustswap(SWAP)/MAD
.د.م0.7764663
1 Trustswap(SWAP)/MXN
$1.6298019
1 Trustswap(SWAP)/PLN
0.3143868
1 Trustswap(SWAP)/RON
лв0.3731184
1 Trustswap(SWAP)/SEK
kr0.8248335
1 Trustswap(SWAP)/BGN
лв0.1442379
1 Trustswap(SWAP)/HUF
Ft29.158512
1 Trustswap(SWAP)/CZK
1.805133
1 Trustswap(SWAP)/KWD
د.ك0.02634285
1 Trustswap(SWAP)/ILS
0.2910669
1 Trustswap(SWAP)/NOK
kr0.8801103
1 Trustswap(SWAP)/NZD
$0.1451016

Trustswap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Trustswap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Trustswap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trustswap kohta

Kui palju on Trustswap (SWAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWAP hind USD on 0.08637 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWAP/USD hind?
Praegune hind SWAP/USD on $ 0.08637. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trustswap turukapitalisatsioon?
SWAP turukapitalisatsioon on $ 8.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWAP ringlev varu?
SWAP ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWAP (ATH) hind?
SWAP saavutab ATH hinna summas 5.02240699 USD.
Mis oli kõigi aegade SWAP madalaim (ATL) hind?
SWAP nägi ATL hinda summas 0.0125283595814 USD.
Milline on SWAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWAP kauplemismaht on $ 56.10K USD.
Kas SWAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWAP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:09:32 (UTC+8)

Trustswap (SWAP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SWAP/USD kalkulaator

Summa

SWAP
SWAP
USD
USD

1 SWAP = 0.08637 USD

Kauplemine: SWAP

SWAPUSDT
$0.08631
$0.08631$0.08631
-3.42%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu