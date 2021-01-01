Swan Chain (SWAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swan Chain (SWAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swan Chain (SWAN) teave SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable. Ametlik veebisait: https://swanchain.io/ Valge raamat: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts Ostke SWAN kohe!

Swan Chain (SWAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swan Chain (SWAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4,54M $ 4,54M $ 4,54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0,004542 $ 0,004542 $ 0,004542 Lisateave Swan Chain (SWAN) hinna kohta

Swan Chain (SWAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swan Chain (SWAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWAN tokeni tokenoomikat, avastage SWAN tokeni reaalajas hinda!

Kas olete huvitatud Swan Chain (SWAN) lisamisest oma portfooliosse?

Swan Chain (SWAN) hinna ajalugu SWAN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SWAN hinna ajalugu kohe!

SWAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWAN võiks suunduda? Meie SWAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWAN tokeni hinna ennustust kohe!

