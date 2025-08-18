Rohkem infot SWAN

Swan Chain hind(SWAN)

$0.004385
-0.11%1D
Swan Chain (SWAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:29 (UTC+8)

Swan Chain (SWAN) hinna teave (USD)

+0.04%

-0.11%

-4.95%

-4.95%

Swan Chain (SWAN) reaalajas hind on $ 0.004385. Viimase 24 tunni jooksul SWAN kaubeldud madalaim $ 0.004266 ja kõrgeim $ 0.004465 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWANkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SWAN muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swan Chain (SWAN) – turuteave

$ 52.74K
$ 52.74K$ 52.74K

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SWAN

Swan Chain praegune turukapitalisatsioon on -- $ 52.74K 24 tunnise kauplemismahuga. SWAN ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Swan Chain (SWAN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Swan Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000483-0.11%
30 päeva$ -0.001586-26.57%
60 päeva$ -0.002965-40.35%
90 päeva$ -0.019035-81.28%
Swan Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWAN muutuse $ -0.00000483 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Swan Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001586 (-26.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Swan Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWAN $ -0.002965 (-40.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Swan Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.019035 (-81.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Swan Chain (SWAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Swan Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Swan Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Swan Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Swan Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Swan Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swan Chain (SWAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swan Chain (SWAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swan Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swan Chain hinna ennustust kohe!

Swan Chain (SWAN) tokenoomika

Swan Chain (SWAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Swan Chain (SWAN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Swan Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Swan Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Swan Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Swan Chain ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swan Chain kohta

Kui palju on Swan Chain (SWAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWAN hind USD on 0.004385 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWAN/USD hind?
Praegune hind SWAN/USD on $ 0.004385. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swan Chain turukapitalisatsioon?
SWAN turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWAN ringlev varu?
SWAN ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWAN (ATH) hind?
SWAN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SWAN madalaim (ATL) hind?
SWAN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SWAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWAN kauplemismaht on $ 52.74K USD.
Kas SWAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWAN hinna ennustust.
