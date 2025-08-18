Swan Chain (SWAN) reaalajas hind on $ 0.004385. Viimase 24 tunni jooksul SWAN kaubeldud madalaim $ 0.004266 ja kõrgeim $ 0.004465 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWANkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SWAN muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Swan Chain (SWAN) – turuteave
--
----
$ 52.74K
$ 52.74K$ 52.74K
$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SWAN
Swan Chain praegune turukapitalisatsioon on --$ 52.74K 24 tunnise kauplemismahuga. SWAN ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Swan Chain (SWAN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Swan Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000483
-0.11%
30 päeva
$ -0.001586
-26.57%
60 päeva
$ -0.002965
-40.35%
90 päeva
$ -0.019035
-81.28%
Swan Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris SWAN muutuse $ -0.00000483 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Swan Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001586 (-26.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Swan Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWAN $ -0.002965 (-40.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Swan Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.019035 (-81.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Swan Chain (SWAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.
Swan Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Swan Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SWAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Swan Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Swan Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Swan Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Swan Chain (SWAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swan Chain (SWAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swan Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Swan Chain (SWAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Swan Chain (SWAN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Swan Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Swan Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.