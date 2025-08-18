Mis on Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Kui palju on Swan Chain (SWAN) tänapäeval väärt? Reaalajas SWAN hind USD on 0.004385 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWAN/USD hind? $ 0.004385 . Milline on Swan Chain turukapitalisatsioon? SWAN turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWAN ringlev varu? SWAN ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWAN (ATH) hind? SWAN saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade SWAN madalaim (ATL) hind? SWAN nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on SWAN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWAN kauplemismaht on $ 52.74K USD .

