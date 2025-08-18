Shadow Node (SVPN) reaalajas hind on $ 0.001021. Viimase 24 tunni jooksul SVPN kaubeldud madalaim $ 0.001006 ja kõrgeim $ 0.001021 näitab aktiivset turu volatiivsust. SVPNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.035722042641719326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000440687454630798.
Lüliajalise tootluse osas on SVPN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Shadow Node (SVPN) – turuteave
No.5627
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.55
$ 14.55$ 14.55
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Shadow Node praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 14.55 24 tunnise kauplemismahuga. SVPN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.
Shadow Node (SVPN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Shadow Node tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000087
-7.86%
60 päeva
$ +0.000217
+26.99%
90 päeva
$ -0.000557
-35.30%
Shadow Node Hinnamuutus täna
Täna registreeris SVPN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Shadow Node 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000087 (-7.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Shadow Node 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SVPN $ +0.000217 (+26.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Shadow Node 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000557 (-35.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Shadow Node (SVPN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access.
Shadow Node on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shadow Node investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SVPN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Shadow Node kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shadow Node ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Shadow Node hinna ennustus (USD)
Kui palju on Shadow Node (SVPN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shadow Node (SVPN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shadow Node nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Shadow Node (SVPN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SVPN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Shadow Node (SVPN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Shadow Node osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shadow Node osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.