Shadow Node logo

Shadow Node hind(SVPN)

1 SVPN/USD reaalajas hind:

$0.001021
$0.001021$0.001021
0.00%1D
USD
Shadow Node (SVPN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:18:18 (UTC+8)

Shadow Node (SVPN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001006
$ 0.001006$ 0.001006
24 h madal
$ 0.001021
$ 0.001021$ 0.001021
24 h kõrge

$ 0.001006
$ 0.001006$ 0.001006

$ 0.001021
$ 0.001021$ 0.001021

$ 0.035722042641719326
$ 0.035722042641719326$ 0.035722042641719326

$ 0.000440687454630798
$ 0.000440687454630798$ 0.000440687454630798

0.00%

0.00%

-7.27%

-7.27%

Shadow Node (SVPN) reaalajas hind on $ 0.001021. Viimase 24 tunni jooksul SVPN kaubeldud madalaim $ 0.001006 ja kõrgeim $ 0.001021 näitab aktiivset turu volatiivsust. SVPNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.035722042641719326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000440687454630798.

Lüliajalise tootluse osas on SVPN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shadow Node (SVPN) – turuteave

No.5627

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.55
$ 14.55$ 14.55

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Shadow Node praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 14.55 24 tunnise kauplemismahuga. SVPN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.

Shadow Node (SVPN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shadow Node tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000087-7.86%
60 päeva$ +0.000217+26.99%
90 päeva$ -0.000557-35.30%
Shadow Node Hinnamuutus täna

Täna registreeris SVPN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shadow Node 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000087 (-7.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shadow Node 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SVPN $ +0.000217 (+26.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shadow Node 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000557 (-35.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shadow Node (SVPN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shadow Node hinnaajaloo lehte.

Mis on Shadow Node (SVPN)

Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access.

Shadow Node on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shadow Node investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SVPN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shadow Node kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shadow Node ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shadow Node hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shadow Node (SVPN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shadow Node (SVPN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shadow Node nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shadow Node hinna ennustust kohe!

Shadow Node (SVPN) tokenoomika

Shadow Node (SVPN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SVPN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shadow Node (SVPN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shadow Node osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shadow Node osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SVPN kohalike valuutade suhtes

1 Shadow Node(SVPN)/VND
26.867615
1 Shadow Node(SVPN)/AUD
A$0.00156213
1 Shadow Node(SVPN)/GBP
0.00074533
1 Shadow Node(SVPN)/EUR
0.00086785
1 Shadow Node(SVPN)/USD
$0.001021
1 Shadow Node(SVPN)/MYR
RM0.00429841
1 Shadow Node(SVPN)/TRY
0.04170785
1 Shadow Node(SVPN)/JPY
¥0.150087
1 Shadow Node(SVPN)/ARS
ARS$1.32253193
1 Shadow Node(SVPN)/RUB
0.08131244
1 Shadow Node(SVPN)/INR
0.08934771
1 Shadow Node(SVPN)/IDR
Rp16.46773963
1 Shadow Node(SVPN)/KRW
1.41804648
1 Shadow Node(SVPN)/PHP
0.05773755
1 Shadow Node(SVPN)/EGP
￡E.0.04922241
1 Shadow Node(SVPN)/BRL
R$0.0055134
1 Shadow Node(SVPN)/CAD
C$0.00140898
1 Shadow Node(SVPN)/BDT
0.12399024
1 Shadow Node(SVPN)/NGN
1.56594854
1 Shadow Node(SVPN)/UAH
0.04207541
1 Shadow Node(SVPN)/VES
Bs0.137835
1 Shadow Node(SVPN)/CLP
$0.984244
1 Shadow Node(SVPN)/PKR
Rs0.28922888
1 Shadow Node(SVPN)/KZT
0.55277961
1 Shadow Node(SVPN)/THB
฿0.03303956
1 Shadow Node(SVPN)/TWD
NT$0.03066063
1 Shadow Node(SVPN)/AED
د.إ0.00374707
1 Shadow Node(SVPN)/CHF
Fr0.0008168
1 Shadow Node(SVPN)/HKD
HK$0.00798422
1 Shadow Node(SVPN)/AMD
֏0.39028746
1 Shadow Node(SVPN)/MAD
.د.م0.00917879
1 Shadow Node(SVPN)/MXN
$0.01912333
1 Shadow Node(SVPN)/PLN
0.00370623
1 Shadow Node(SVPN)/RON
лв0.00441072
1 Shadow Node(SVPN)/SEK
kr0.00974034
1 Shadow Node(SVPN)/BGN
лв0.00170507
1 Shadow Node(SVPN)/HUF
Ft0.34446498
1 Shadow Node(SVPN)/CZK
0.02134911
1 Shadow Node(SVPN)/KWD
د.ك0.000311405
1 Shadow Node(SVPN)/ILS
0.00344077
1 Shadow Node(SVPN)/NOK
kr0.01037336
1 Shadow Node(SVPN)/NZD
$0.00171528

Shadow Node ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shadow Node võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Shadow Node ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shadow Node kohta

Kui palju on Shadow Node (SVPN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SVPN hind USD on 0.001021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SVPN/USD hind?
Praegune hind SVPN/USD on $ 0.001021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shadow Node turukapitalisatsioon?
SVPN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SVPN ringlev varu?
SVPN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SVPN (ATH) hind?
SVPN saavutab ATH hinna summas 0.035722042641719326 USD.
Mis oli kõigi aegade SVPN madalaim (ATL) hind?
SVPN nägi ATL hinda summas 0.000440687454630798 USD.
Milline on SVPN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SVPN kauplemismaht on $ 14.55 USD.
Kas SVPN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SVPN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SVPN hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:18:18 (UTC+8)

Shadow Node (SVPN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SVPN/USD kalkulaator

Summa

SVPN
SVPN
USD
USD

1 SVPN = 0.001021 USD

Kauplemine: SVPN

SVPNUSDT
$0.001021
$0.001021$0.001021
0.00%

