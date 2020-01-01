SolanaVM (SVM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SolanaVM (SVM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolanaVM (SVM) teave Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Ametlik veebisait: https://solanavm.xyz/ Valge raamat: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Ostke SVM kohe!

SolanaVM (SVM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SolanaVM (SVM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.28M $ 17.28M $ 17.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00216 $ 0.00216 $ 0.00216 Lisateave SolanaVM (SVM) hinna kohta

SolanaVM (SVM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SolanaVM (SVM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SVM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SVM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SVM tokeni tokenoomikat, avastage SVM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SVM Kas olete huvitatud SolanaVM (SVM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SVM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SVM MEXC-ist osta!

SolanaVM (SVM) hinna ajalugu SVM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SVM hinna ajalugu kohe!

SVM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SVM võiks suunduda? Meie SVM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SVM tokeni hinna ennustust kohe!

