SUPERTRUST (SUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUPERTRUST (SUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUPERTRUST (SUT) teave SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) Ametlik veebisait: https://supertrust.club/ Valge raamat: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Ostke SUT kohe!

SUPERTRUST (SUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUPERTRUST (SUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.67M $ 19.67M $ 19.67M Koguvaru: $ 188.40M $ 188.40M $ 188.40M Ringlev varu: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 Praegune hind: $ 9.714 $ 9.714 $ 9.714 Lisateave SUPERTRUST (SUT) hinna kohta

SUPERTRUST (SUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUPERTRUST (SUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUT tokeni tokenoomikat, avastage SUT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUT Kas olete huvitatud SUPERTRUST (SUT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUT MEXC-ist osta!

SUPERTRUST (SUT) hinna ajalugu SUT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUT hinna ajalugu kohe!

SUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUT võiks suunduda? Meie SUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUT tokeni hinna ennustust kohe!

