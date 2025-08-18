SUPERTRUST (SUT) reaalajas hind on $ 9.529. Viimase 24 tunni jooksul SUT kaubeldud madalaim $ 8.901 ja kõrgeim $ 9.609 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.565486382722751 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3344397049660654.
Lüliajalise tootluse osas on SUT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel +24.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUPERTRUST (SUT) – turuteave
SUPERTRUST praegune turukapitalisatsioon on $ 19.29M$ 3.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SUT ringlev varu on 2.02M, mille koguvaru on 188403732. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.27B.
SUPERTRUST (SUT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUPERTRUST tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.03731
-0.38%
30 päeva
$ +3.049
+47.05%
60 päeva
$ +3.815
+66.76%
90 päeva
$ +4.267
+81.09%
SUPERTRUST Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUT muutuse $ -0.03731 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUPERTRUST 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +3.049 (+47.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUPERTRUST 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUT $ +3.815 (+66.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUPERTRUST 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.267 (+81.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUPERTRUST (SUT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)
SUPERTRUST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUPERTRUST investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUPERTRUST kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUPERTRUST ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUPERTRUST hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUPERTRUST (SUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUPERTRUST (SUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUPERTRUST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUPERTRUST (SUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUPERTRUST (SUT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SUPERTRUST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUPERTRUST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
