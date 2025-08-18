Rohkem infot SUT

SUT Hinnainfo

SUT Valge raamat

SUT Ametlik veebisait

SUT Tokenoomika

SUT Hinnaprognoos

SUT Ajalugu

SUT – ostujuhend

SUT-usaldusraha valuutakonverter

SUT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SUPERTRUST logo

SUPERTRUST hind(SUT)

1 SUT/USD reaalajas hind:

$9.529
$9.529$9.529
-0.39%1D
USD
SUPERTRUST (SUT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:09 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 8.901
$ 8.901$ 8.901
24 h madal
$ 9.609
$ 9.609$ 9.609
24 h kõrge

$ 8.901
$ 8.901$ 8.901

$ 9.609
$ 9.609$ 9.609

$ 9.565486382722751
$ 9.565486382722751$ 9.565486382722751

$ 0.3344397049660654
$ 0.3344397049660654$ 0.3344397049660654

0.00%

-0.38%

+24.85%

+24.85%

SUPERTRUST (SUT) reaalajas hind on $ 9.529. Viimase 24 tunni jooksul SUT kaubeldud madalaim $ 8.901 ja kõrgeim $ 9.609 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.565486382722751 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3344397049660654.

Lüliajalise tootluse osas on SUT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel +24.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUPERTRUST (SUT) – turuteave

No.908

$ 19.29M
$ 19.29M$ 19.29M

$ 3.80K
$ 3.80K$ 3.80K

$ 2.27B
$ 2.27B$ 2.27B

2.02M
2.02M 2.02M

238,403,732
238,403,732 238,403,732

188,403,732
188,403,732 188,403,732

0.84%

MATIC

SUPERTRUST praegune turukapitalisatsioon on $ 19.29M $ 3.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SUT ringlev varu on 2.02M, mille koguvaru on 188403732. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.27B.

SUPERTRUST (SUT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUPERTRUST tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.03731-0.38%
30 päeva$ +3.049+47.05%
60 päeva$ +3.815+66.76%
90 päeva$ +4.267+81.09%
SUPERTRUST Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUT muutuse $ -0.03731 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUPERTRUST 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +3.049 (+47.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUPERTRUST 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUT $ +3.815 (+66.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUPERTRUST 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.267 (+81.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUPERTRUST (SUT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUPERTRUST hinnaajaloo lehte.

Mis on SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUPERTRUST investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUPERTRUST kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUPERTRUST ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUPERTRUST hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUPERTRUST (SUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUPERTRUST (SUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUPERTRUST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUPERTRUST hinna ennustust kohe!

SUPERTRUST (SUT) tokenoomika

SUPERTRUST (SUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUPERTRUST (SUT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUPERTRUST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUPERTRUST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUT kohalike valuutade suhtes

1 SUPERTRUST(SUT)/VND
250,755.635
1 SUPERTRUST(SUT)/AUD
A$14.57937
1 SUPERTRUST(SUT)/GBP
6.95617
1 SUPERTRUST(SUT)/EUR
8.09965
1 SUPERTRUST(SUT)/USD
$9.529
1 SUPERTRUST(SUT)/MYR
RM40.11709
1 SUPERTRUST(SUT)/TRY
389.25965
1 SUPERTRUST(SUT)/JPY
¥1,400.763
1 SUPERTRUST(SUT)/ARS
ARS$12,343.19957
1 SUPERTRUST(SUT)/RUB
759.08014
1 SUPERTRUST(SUT)/INR
833.88279
1 SUPERTRUST(SUT)/IDR
Rp153,693.52687
1 SUPERTRUST(SUT)/KRW
13,234.63752
1 SUPERTRUST(SUT)/PHP
541.05662
1 SUPERTRUST(SUT)/EGP
￡E.459.39309
1 SUPERTRUST(SUT)/BRL
R$51.4566
1 SUPERTRUST(SUT)/CAD
C$13.15002
1 SUPERTRUST(SUT)/BDT
1,155.96299
1 SUPERTRUST(SUT)/NGN
14,592.61531
1 SUPERTRUST(SUT)/UAH
392.69009
1 SUPERTRUST(SUT)/VES
Bs1,286.415
1 SUPERTRUST(SUT)/CLP
$9,166.898
1 SUPERTRUST(SUT)/PKR
Rs2,697.08816
1 SUPERTRUST(SUT)/KZT
5,153.56907
1 SUPERTRUST(SUT)/THB
฿308.26315
1 SUPERTRUST(SUT)/TWD
NT$286.15587
1 SUPERTRUST(SUT)/AED
د.إ34.97143
1 SUPERTRUST(SUT)/CHF
Fr7.6232
1 SUPERTRUST(SUT)/HKD
HK$74.51678
1 SUPERTRUST(SUT)/AMD
֏3,643.8896
1 SUPERTRUST(SUT)/MAD
.د.م85.66571
1 SUPERTRUST(SUT)/MXN
$178.28759
1 SUPERTRUST(SUT)/PLN
34.59027
1 SUPERTRUST(SUT)/RON
лв41.16528
1 SUPERTRUST(SUT)/SEK
kr90.90666
1 SUPERTRUST(SUT)/BGN
лв15.91343
1 SUPERTRUST(SUT)/HUF
Ft3,215.94221
1 SUPERTRUST(SUT)/CZK
199.1561
1 SUPERTRUST(SUT)/KWD
د.ك2.896816
1 SUPERTRUST(SUT)/ILS
32.11273
1 SUPERTRUST(SUT)/NOK
kr96.81464
1 SUPERTRUST(SUT)/NZD
$16.00872

SUPERTRUST ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUPERTRUST võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUPERTRUST ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUPERTRUST kohta

Kui palju on SUPERTRUST (SUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUT hind USD on 9.529 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUT/USD hind?
Praegune hind SUT/USD on $ 9.529. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUPERTRUST turukapitalisatsioon?
SUT turukapitalisatsioon on $ 19.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUT ringlev varu?
SUT ringlev varu on 2.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUT (ATH) hind?
SUT saavutab ATH hinna summas 9.565486382722751 USD.
Mis oli kõigi aegade SUT madalaim (ATL) hind?
SUT nägi ATL hinda summas 0.3344397049660654 USD.
Milline on SUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUT kauplemismaht on $ 3.80K USD.
Kas SUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:09 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SUT/USD kalkulaator

Summa

SUT
SUT
USD
USD

1 SUT = 9.529 USD

Kauplemine: SUT

SUTUSDT
$9.529
$9.529$9.529
-0.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu