SUSHI (SUSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUSHI (SUSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUSHI (SUSHI) teave SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Ametlik veebisait: https://sushi.com/ Valge raamat: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 Ostke SUSHI kohe!

SUSHI (SUSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUSHI (SUSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 211.59M $ 211.59M $ 211.59M Koguvaru: $ 285.20M $ 285.20M $ 285.20M Ringlev varu: $ 276.15M $ 276.15M $ 276.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 218.52M $ 218.52M $ 218.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 Kõigi aegade madalaim: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Praegune hind: $ 0.7662 $ 0.7662 $ 0.7662 Lisateave SUSHI (SUSHI) hinna kohta

SUSHI (SUSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUSHI (SUSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUSHI tokeni tokenoomikat, avastage SUSHI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUSHI Kas olete huvitatud SUSHI (SUSHI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUSHI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUSHI MEXC-ist osta!

SUSHI (SUSHI) hinna ajalugu SUSHI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUSHI hinna ajalugu kohe!

SUSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUSHI võiks suunduda? Meie SUSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUSHI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!