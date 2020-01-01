SUSHI (SUSHI) tokenoomika
SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
SUSHI (SUSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
SUSHI (SUSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SUSHI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SUSHI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SUSHI tokeni tokenoomikat, avastage SUSHI tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
