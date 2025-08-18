Rohkem infot SUSHI

SUSHI Hinnainfo

SUSHI Valge raamat

SUSHI Ametlik veebisait

SUSHI Tokenoomika

SUSHI Hinnaprognoos

SUSHI Ajalugu

SUSHI – ostujuhend

SUSHI-usaldusraha valuutakonverter

SUSHI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SUSHI logo

SUSHI hind(SUSHI)

1 SUSHI/USD reaalajas hind:

$0.8486
$0.8486$0.8486
-1.71%1D
USD
SUSHI (SUSHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:13 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.8253
$ 0.8253$ 0.8253
24 h madal
$ 0.8637
$ 0.8637$ 0.8637
24 h kõrge

$ 0.8253
$ 0.8253$ 0.8253

$ 0.8637
$ 0.8637$ 0.8637

$ 23.38225619
$ 23.38225619$ 23.38225619

$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975$ 0.45326569085810975

-1.07%

-1.71%

-5.05%

-5.05%

SUSHI (SUSHI) reaalajas hind on $ 0.8487. Viimase 24 tunni jooksul SUSHI kaubeldud madalaim $ 0.8253 ja kõrgeim $ 0.8637 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.38225619 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.45326569085810975.

Lüliajalise tootluse osas on SUSHI muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -5.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUSHI (SUSHI) – turuteave

No.191

$ 234.37M
$ 234.37M$ 234.37M

$ 671.77K
$ 671.77K$ 671.77K

$ 242.05M
$ 242.05M$ 242.05M

276.15M
276.15M 276.15M

285,195,141.7981629
285,195,141.7981629 285,195,141.7981629

ETH

SUSHI praegune turukapitalisatsioon on $ 234.37M $ 671.77K 24 tunnise kauplemismahuga. SUSHI ringlev varu on 276.15M, mille koguvaru on 285195141.7981629. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SUSHI (SUSHI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUSHI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.014764-1.71%
30 päeva$ -0.0805-8.67%
60 päeva$ +0.2415+39.77%
90 päeva$ +0.137+19.24%
SUSHI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUSHI muutuse $ -0.014764 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUSHI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0805 (-8.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUSHI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUSHI $ +0.2415 (+39.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUSHI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.137 (+19.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUSHI (SUSHI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUSHI hinnaajaloo lehte.

Mis on SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUSHI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUSHI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUSHI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUSHI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUSHI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUSHI (SUSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUSHI (SUSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUSHI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUSHI hinna ennustust kohe!

SUSHI (SUSHI) tokenoomika

SUSHI (SUSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUSHI (SUSHI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUSHI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUSHI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUSHI kohalike valuutade suhtes

1 SUSHI(SUSHI)/VND
22,333.5405
1 SUSHI(SUSHI)/AUD
A$1.290024
1 SUSHI(SUSHI)/GBP
0.619551
1 SUSHI(SUSHI)/EUR
0.721395
1 SUSHI(SUSHI)/USD
$0.8487
1 SUSHI(SUSHI)/MYR
RM3.573027
1 SUSHI(SUSHI)/TRY
34.618473
1 SUSHI(SUSHI)/JPY
¥124.7589
1 SUSHI(SUSHI)/ARS
ARS$1,100.772387
1 SUSHI(SUSHI)/RUB
67.649877
1 SUSHI(SUSHI)/INR
74.269737
1 SUSHI(SUSHI)/IDR
Rp13,688.707761
1 SUSHI(SUSHI)/KRW
1,178.742456
1 SUSHI(SUSHI)/PHP
47.993985
1 SUSHI(SUSHI)/EGP
￡E.40.958262
1 SUSHI(SUSHI)/BRL
R$4.58298
1 SUSHI(SUSHI)/CAD
C$1.171206
1 SUSHI(SUSHI)/BDT
103.066128
1 SUSHI(SUSHI)/NGN
1,301.685138
1 SUSHI(SUSHI)/UAH
34.974927
1 SUSHI(SUSHI)/VES
Bs114.5745
1 SUSHI(SUSHI)/CLP
$818.1468
1 SUSHI(SUSHI)/PKR
Rs240.419736
1 SUSHI(SUSHI)/KZT
459.494667
1 SUSHI(SUSHI)/THB
฿27.41301
1 SUSHI(SUSHI)/TWD
NT$25.486461
1 SUSHI(SUSHI)/AED
د.إ3.114729
1 SUSHI(SUSHI)/CHF
Fr0.67896
1 SUSHI(SUSHI)/HKD
HK$6.636834
1 SUSHI(SUSHI)/AMD
֏324.424062
1 SUSHI(SUSHI)/MAD
.د.م7.629813
1 SUSHI(SUSHI)/MXN
$16.014969
1 SUSHI(SUSHI)/PLN
3.089268
1 SUSHI(SUSHI)/RON
лв3.666384
1 SUSHI(SUSHI)/SEK
kr8.105085
1 SUSHI(SUSHI)/BGN
лв1.417329
1 SUSHI(SUSHI)/HUF
Ft286.52112
1 SUSHI(SUSHI)/CZK
17.73783
1 SUSHI(SUSHI)/KWD
د.ك0.2588535
1 SUSHI(SUSHI)/ILS
2.860119
1 SUSHI(SUSHI)/NOK
kr8.648253
1 SUSHI(SUSHI)/NZD
$1.425816

SUSHI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUSHI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUSHI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUSHI kohta

Kui palju on SUSHI (SUSHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUSHI hind USD on 0.8487 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUSHI/USD hind?
Praegune hind SUSHI/USD on $ 0.8487. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUSHI turukapitalisatsioon?
SUSHI turukapitalisatsioon on $ 234.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUSHI ringlev varu?
SUSHI ringlev varu on 276.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSHI (ATH) hind?
SUSHI saavutab ATH hinna summas 23.38225619 USD.
Mis oli kõigi aegade SUSHI madalaim (ATL) hind?
SUSHI nägi ATL hinda summas 0.45326569085810975 USD.
Milline on SUSHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUSHI kauplemismaht on $ 671.77K USD.
Kas SUSHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:13 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SUSHI/USD kalkulaator

Summa

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0.8487 USD

Kauplemine: SUSHI

SUSHIUSDT
$0.8486
$0.8486$0.8486
-1.73%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu