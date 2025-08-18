SUSHI (SUSHI) reaalajas hind on $ 0.8487. Viimase 24 tunni jooksul SUSHI kaubeldud madalaim $ 0.8253 ja kõrgeim $ 0.8637 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.38225619 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.45326569085810975.
Lüliajalise tootluse osas on SUSHI muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -5.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUSHI (SUSHI) – turuteave
No.191
$ 234.37M
$ 671.77K
$ 242.05M
276.15M
285,195,141.7981629
ETH
SUSHI praegune turukapitalisatsioon on $ 234.37M$ 671.77K 24 tunnise kauplemismahuga. SUSHI ringlev varu on 276.15M, mille koguvaru on 285195141.7981629. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SUSHI (SUSHI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUSHI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.014764
-1.71%
30 päeva
$ -0.0805
-8.67%
60 päeva
$ +0.2415
+39.77%
90 päeva
$ +0.137
+19.24%
SUSHI Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUSHI muutuse $ -0.014764 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUSHI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0805 (-8.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUSHI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUSHI $ +0.2415 (+39.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUSHI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.137 (+19.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUSHI (SUSHI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
SUSHI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUSHI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUSHI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUSHI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUSHI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUSHI hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUSHI (SUSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUSHI (SUSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUSHI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUSHI (SUSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUSHI (SUSHI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SUSHI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUSHI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
