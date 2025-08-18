Mis on SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI (SUSHI) tokenoomika

SUSHI (SUSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUSHI kohta Kui palju on SUSHI (SUSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas SUSHI hind USD on 0.8487 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUSHI/USD hind? $ 0.8487 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SUSHI turukapitalisatsioon? SUSHI turukapitalisatsioon on $ 234.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUSHI ringlev varu? SUSHI ringlev varu on 276.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSHI (ATH) hind? SUSHI saavutab ATH hinna summas 23.38225619 USD . Mis oli kõigi aegade SUSHI madalaim (ATL) hind? SUSHI nägi ATL hinda summas 0.45326569085810975 USD . Milline on SUSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUSHI kauplemismaht on $ 671.77K USD . Kas SUSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? SUSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSHI hinna ennustust

