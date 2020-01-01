Superseed (SUPR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Superseed (SUPR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Superseed (SUPR) teave Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans. Ametlik veebisait: https://www.superseed.xyz/ Valge raamat: https://docs.superseed.xyz/ Plokiahela Explorer: https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B Ostke SUPR kohe!

Superseed (SUPR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Superseed (SUPR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.12M $ 22.12M $ 22.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.003028 $ 0.003028 $ 0.003028 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002055470113558929 $ 0.002055470113558929 $ 0.002055470113558929 Praegune hind: $ 0.002212 $ 0.002212 $ 0.002212 Lisateave Superseed (SUPR) hinna kohta

Superseed (SUPR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Superseed (SUPR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUPR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUPR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUPR tokeni tokenoomikat, avastage SUPR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUPR Kas olete huvitatud Superseed (SUPR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUPR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUPR MEXC-ist osta!

Superseed (SUPR) hinna ajalugu SUPR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUPR hinna ajalugu kohe!

SUPR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUPR võiks suunduda? Meie SUPR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUPR tokeni hinna ennustust kohe!

