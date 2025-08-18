Rohkem infot SUPR

Superseed logo

Superseed hind(SUPR)

1 SUPR/USD reaalajas hind:

-2.00%1D
USD
Superseed (SUPR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:58:03 (UTC+8)

Superseed (SUPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.41%

-2.00%

-3.71%

-3.71%

Superseed (SUPR) reaalajas hind on $ 0.002388. Viimase 24 tunni jooksul SUPR kaubeldud madalaim $ 0.002374 ja kõrgeim $ 0.002601 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003601915177822995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002055470113558929.

Lüliajalise tootluse osas on SUPR muutunud -1.41% viimase tunni jooksul, -2.00% 24 tunni vältel -3.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Superseed (SUPR) – turuteave

No.4098

0.00%

SUPERSEED

Superseed praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 121.26K 24 tunnise kauplemismahuga. SUPR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.88M.

Superseed (SUPR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Superseed tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004888-2.00%
30 päeva$ +0.00009+3.91%
60 päeva$ +0.000144+6.41%
90 päeva$ +0.000888+59.20%
Superseed Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUPR muutuse $ -0.00004888 (-2.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Superseed 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00009 (+3.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Superseed 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUPR $ +0.000144 (+6.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Superseed 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000888 (+59.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Superseed (SUPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Superseed hinnaajaloo lehte.

Mis on Superseed (SUPR)

Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.

Superseed on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Superseed investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Superseed kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Superseed ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Superseed hinna ennustus (USD)

Kui palju on Superseed (SUPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Superseed (SUPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Superseed nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Superseed hinna ennustust kohe!

Superseed (SUPR) tokenoomika

Superseed (SUPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Superseed (SUPR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Superseed osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Superseed osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUPR kohalike valuutade suhtes

Superseed ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Superseed võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Superseed ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Superseed kohta

Kui palju on Superseed (SUPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUPR hind USD on 0.002388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUPR/USD hind?
Praegune hind SUPR/USD on $ 0.002388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Superseed turukapitalisatsioon?
SUPR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUPR ringlev varu?
SUPR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUPR (ATH) hind?
SUPR saavutab ATH hinna summas 0.003601915177822995 USD.
Mis oli kõigi aegade SUPR madalaim (ATL) hind?
SUPR nägi ATL hinda summas 0.002055470113558929 USD.
Milline on SUPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUPR kauplemismaht on $ 121.26K USD.
Kas SUPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUPR hinna ennustust.
Superseed (SUPR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

