SuperDapp (SUPERDAPP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SuperDapp (SUPERDAPP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SuperDapp (SUPERDAPP) teave SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. Ametlik veebisait: https://superdapp.ai Valge raamat: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798 Ostke SUPERDAPP kohe!

SuperDapp (SUPERDAPP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SuperDapp (SUPERDAPP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 112.37K $ 112.37K $ 112.37K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 266.03M $ 266.03M $ 266.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 422.40K $ 422.40K $ 422.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0988 $ 0.0988 $ 0.0988 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 Praegune hind: $ 0.0004224 $ 0.0004224 $ 0.0004224 Lisateave SuperDapp (SUPERDAPP) hinna kohta

SuperDapp (SUPERDAPP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SuperDapp (SUPERDAPP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUPERDAPP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUPERDAPP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUPERDAPP tokeni tokenoomikat, avastage SUPERDAPP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUPERDAPP Kas olete huvitatud SuperDapp (SUPERDAPP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUPERDAPP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUPERDAPP MEXC-ist osta!

SuperDapp (SUPERDAPP) hinna ajalugu SUPERDAPP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUPERDAPP hinna ajalugu kohe!

SUPERDAPP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUPERDAPP võiks suunduda? Meie SUPERDAPP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUPERDAPP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!