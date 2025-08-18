SuperDapp (SUPERDAPP) reaalajas hind on $ 0.0004463. Viimase 24 tunni jooksul SUPERDAPP kaubeldud madalaim $ 0.0004403 ja kõrgeim $ 0.0004693 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPERDAPPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05749644630347663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001089520336050978.
Lüliajalise tootluse osas on SUPERDAPP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -12.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SuperDapp (SUPERDAPP) – turuteave
SuperDapp praegune turukapitalisatsioon on $ 118.73K$ 56.47K 24 tunnise kauplemismahuga. SUPERDAPP ringlev varu on 266.03M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 446.30K.
SuperDapp (SUPERDAPP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SuperDapp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000984
-0.22%
30 päeva
$ -0.0004877
-52.22%
60 päeva
$ -0.0008057
-64.36%
90 päeva
$ -0.0013657
-75.37%
SuperDapp Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUPERDAPP muutuse $ -0.000000984 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SuperDapp 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004877 (-52.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SuperDapp 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUPERDAPP $ -0.0008057 (-64.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SuperDapp 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0013657 (-75.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SuperDapp (SUPERDAPP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges.
SuperDapp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SuperDapp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUPERDAPP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SuperDapp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SuperDapp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SuperDapp hinna ennustus (USD)
Kui palju on SuperDapp (SUPERDAPP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SuperDapp (SUPERDAPP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SuperDapp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SuperDapp (SUPERDAPP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPERDAPP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SuperDapp (SUPERDAPP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SuperDapp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SuperDapp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
