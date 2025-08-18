Rohkem infot SUPERDAPP

$0.0004463
$0.0004463$0.0004463
-0.22%1D
SuperDapp (SUPERDAPP) reaalajas hinnagraafik
SuperDapp (SUPERDAPP) hinna teave (USD)

$ 0.0004403
$ 0.0004403$ 0.0004403
$ 0.0004693
$ 0.0004693$ 0.0004693
$ 0.0004403
$ 0.0004403$ 0.0004403

$ 0.0004693
$ 0.0004693$ 0.0004693

$ 0.05749644630347663
$ 0.05749644630347663$ 0.05749644630347663

$ 0.001089520336050978
$ 0.001089520336050978$ 0.001089520336050978

0.00%

-0.22%

-12.34%

-12.34%

SuperDapp (SUPERDAPP) reaalajas hind on $ 0.0004463. Viimase 24 tunni jooksul SUPERDAPP kaubeldud madalaim $ 0.0004403 ja kõrgeim $ 0.0004693 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPERDAPPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05749644630347663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001089520336050978.

Lüliajalise tootluse osas on SUPERDAPP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -12.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SuperDapp (SUPERDAPP) – turuteave

$ 118.73K
$ 118.73K$ 118.73K

$ 56.47K
$ 56.47K$ 56.47K

$ 446.30K
$ 446.30K$ 446.30K

266.03M
266.03M 266.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.60%

SuperDapp praegune turukapitalisatsioon on $ 118.73K $ 56.47K 24 tunnise kauplemismahuga. SUPERDAPP ringlev varu on 266.03M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 446.30K.

SuperDapp (SUPERDAPP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SuperDapp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000984-0.22%
30 päeva$ -0.0004877-52.22%
60 päeva$ -0.0008057-64.36%
90 päeva$ -0.0013657-75.37%
SuperDapp Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUPERDAPP muutuse $ -0.000000984 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SuperDapp 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004877 (-52.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SuperDapp 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUPERDAPP $ -0.0008057 (-64.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SuperDapp 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0013657 (-75.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SuperDapp (SUPERDAPP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SuperDapp hinnaajaloo lehte.

Mis on SuperDapp (SUPERDAPP)

SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges.

SuperDapp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SuperDapp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida SUPERDAPP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SuperDapp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SuperDapp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SuperDapp hinna ennustus (USD)

Kui palju on SuperDapp (SUPERDAPP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SuperDapp (SUPERDAPP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SuperDapp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SuperDapp hinna ennustust kohe!

SuperDapp (SUPERDAPP) tokenoomika

SuperDapp (SUPERDAPP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPERDAPP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SuperDapp (SUPERDAPP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SuperDapp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SuperDapp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUPERDAPP kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SuperDapp võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on SuperDapp (SUPERDAPP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUPERDAPP hind USD on 0.0004463 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUPERDAPP/USD hind?
Praegune hind SUPERDAPP/USD on $ 0.0004463. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SuperDapp turukapitalisatsioon?
SUPERDAPP turukapitalisatsioon on $ 118.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUPERDAPP ringlev varu?
SUPERDAPP ringlev varu on 266.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUPERDAPP (ATH) hind?
SUPERDAPP saavutab ATH hinna summas 0.05749644630347663 USD.
Mis oli kõigi aegade SUPERDAPP madalaim (ATL) hind?
SUPERDAPP nägi ATL hinda summas 0.001089520336050978 USD.
Milline on SUPERDAPP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUPERDAPP kauplemismaht on $ 56.47K USD.
Kas SUPERDAPP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUPERDAPP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUPERDAPP hinna ennustust.
SuperDapp (SUPERDAPP) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SUPERDAPP = 0.0004463 USD

