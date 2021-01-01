SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SakuraUnitedPlatform (SUP1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) teave SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. Ametlik veebisait: https://sakura-sup.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca Ostke SUP1 kohe!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SakuraUnitedPlatform (SUP1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.92M $ 59.92M $ 59.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.05992 $ 0.05992 $ 0.05992 Lisateave SakuraUnitedPlatform (SUP1) hinna kohta

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUP1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUP1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUP1 tokeni tokenoomikat, avastage SUP1 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUP1 Kas olete huvitatud SakuraUnitedPlatform (SUP1) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUP1 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUP1 MEXC-ist osta!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) hinna ajalugu SUP1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUP1 hinna ajalugu kohe!

SUP1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUP1 võiks suunduda? Meie SUP1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUP1 tokeni hinna ennustust kohe!

