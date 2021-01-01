SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SakuraUnitedPlatform (SUP1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
SakuraUnitedPlatform (SUP1) teave

SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

Ametlik veebisait:
https://sakura-sup.com/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SakuraUnitedPlatform (SUP1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
--
----
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
--
----
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 59.92M
$ 59.92M$ 59.92M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Kõigi aegade madalaim:
--
----
Praegune hind:
$ 0.05992
$ 0.05992$ 0.05992

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SUP1 tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SUP1 tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SUP1 tokeni tokenoomikat, avastage SUP1 tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.