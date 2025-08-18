Rohkem infot SUP1

SUP1 Hinnainfo

SUP1 Ametlik veebisait

SUP1 Tokenoomika

SUP1 Hinnaprognoos

SUP1 Ajalugu

SUP1 – ostujuhend

SUP1-usaldusraha valuutakonverter

SUP1 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SakuraUnitedPlatform logo

SakuraUnitedPlatform hind(SUP1)

1 SUP1/USD reaalajas hind:

$0.05992
$0.05992$0.05992
-0.01%1D
USD
SakuraUnitedPlatform (SUP1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:05 (UTC+8)

SakuraUnitedPlatform (SUP1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05991
$ 0.05991$ 0.05991
24 h madal
$ 0.05993
$ 0.05993$ 0.05993
24 h kõrge

$ 0.05991
$ 0.05991$ 0.05991

$ 0.05993
$ 0.05993$ 0.05993

--
----

--
----

0.00%

-0.01%

-0.17%

-0.17%

SakuraUnitedPlatform (SUP1) reaalajas hind on $ 0.05992. Viimase 24 tunni jooksul SUP1 kaubeldud madalaim $ 0.05991 ja kõrgeim $ 0.05993 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUP1kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SUP1 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SakuraUnitedPlatform (SUP1) – turuteave

--
----

$ 52.78K
$ 52.78K$ 52.78K

$ 59.92M
$ 59.92M$ 59.92M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

SakuraUnitedPlatform praegune turukapitalisatsioon on -- $ 52.78K 24 tunnise kauplemismahuga. SUP1 ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SakuraUnitedPlatform (SUP1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SakuraUnitedPlatform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000006-0.01%
30 päeva$ -0.00094-1.55%
60 päeva$ +0.00944+18.70%
90 päeva$ -0.00593-9.01%
SakuraUnitedPlatform Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUP1 muutuse $ -0.000006 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SakuraUnitedPlatform 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00094 (-1.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SakuraUnitedPlatform 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUP1 $ +0.00944 (+18.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SakuraUnitedPlatform 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00593 (-9.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SakuraUnitedPlatform (SUP1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SakuraUnitedPlatform hinnaajaloo lehte.

Mis on SakuraUnitedPlatform (SUP1)

SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

SakuraUnitedPlatform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SakuraUnitedPlatform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUP1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SakuraUnitedPlatform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SakuraUnitedPlatform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SakuraUnitedPlatform hinna ennustus (USD)

Kui palju on SakuraUnitedPlatform (SUP1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SakuraUnitedPlatform (SUP1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SakuraUnitedPlatform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SakuraUnitedPlatform hinna ennustust kohe!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUP1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SakuraUnitedPlatform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SakuraUnitedPlatform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUP1 kohalike valuutade suhtes

1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/VND
1,576.7948
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/AUD
A$0.0910784
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/GBP
0.0437416
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/EUR
0.050932
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/USD
$0.05992
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/MYR
RM0.2522632
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/TRY
2.4441368
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/JPY
¥8.80824
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/ARS
ARS$77.7168392
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/RUB
4.7762232
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/INR
5.2435992
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/IDR
Rp966.4514776
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/KRW
83.2216896
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/PHP
3.388476
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/EGP
￡E.2.8917392
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/BRL
R$0.323568
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/CAD
C$0.0826896
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/BDT
7.2766848
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/NGN
91.9017008
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/UAH
2.4693032
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/VES
Bs8.0892
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/CLP
$57.76288
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/PKR
Rs16.9741376
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/KZT
32.4412872
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/THB
฿1.935416
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/TWD
NT$1.7993976
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/AED
د.إ0.2199064
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/CHF
Fr0.047936
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/HKD
HK$0.4685744
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/AMD
֏22.9050192
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/MAD
.د.م0.5386808
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/MXN
$1.1306904
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/PLN
0.2181088
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/RON
лв0.2588544
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/SEK
kr0.572236
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/BGN
лв0.1000664
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/HUF
Ft20.228992
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/CZK
1.252328
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/KWD
د.ك0.0182756
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/ILS
0.2019304
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/NOK
kr0.6105848
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1)/NZD
$0.1006656

SakuraUnitedPlatform ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SakuraUnitedPlatform võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SakuraUnitedPlatform ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SakuraUnitedPlatform kohta

Kui palju on SakuraUnitedPlatform (SUP1) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUP1 hind USD on 0.05992 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUP1/USD hind?
Praegune hind SUP1/USD on $ 0.05992. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SakuraUnitedPlatform turukapitalisatsioon?
SUP1 turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUP1 ringlev varu?
SUP1 ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUP1 (ATH) hind?
SUP1 saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SUP1 madalaim (ATL) hind?
SUP1 nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SUP1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUP1 kauplemismaht on $ 52.78K USD.
Kas SUP1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUP1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUP1 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:05 (UTC+8)

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SUP1/USD kalkulaator

Summa

SUP1
SUP1
USD
USD

1 SUP1 = 0.05992 USD

Kauplemine: SUP1

SUP1USDT
$0.05992
$0.05992$0.05992
+0.01%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu