SakuraUnitedPlatform (SUP1) reaalajas hind on $ 0.05992. Viimase 24 tunni jooksul SUP1 kaubeldud madalaim $ 0.05991 ja kõrgeim $ 0.05993 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUP1kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SUP1 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SakuraUnitedPlatform (SUP1) – turuteave
$ 52.78K
$ 52.78K
$ 59.92M
$ 59.92M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
SakuraUnitedPlatform praegune turukapitalisatsioon on --$ 52.78K 24 tunnise kauplemismahuga. SUP1 ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SakuraUnitedPlatform (SUP1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SakuraUnitedPlatform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000006
-0.01%
30 päeva
$ -0.00094
-1.55%
60 päeva
$ +0.00944
+18.70%
90 päeva
$ -0.00593
-9.01%
SakuraUnitedPlatform Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUP1 muutuse $ -0.000006 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SakuraUnitedPlatform 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00094 (-1.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SakuraUnitedPlatform 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUP1 $ +0.00944 (+18.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SakuraUnitedPlatform 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00593 (-9.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SakuraUnitedPlatform (SUP1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.
SakuraUnitedPlatform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SakuraUnitedPlatform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUP1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SakuraUnitedPlatform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SakuraUnitedPlatform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SakuraUnitedPlatform hinna ennustus (USD)
Kui palju on SakuraUnitedPlatform (SUP1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SakuraUnitedPlatform (SUP1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SakuraUnitedPlatform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUP1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SakuraUnitedPlatform (SUP1) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SakuraUnitedPlatform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SakuraUnitedPlatform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.