Superp (SUP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Superp (SUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Superp (SUP) teave Perp DEX for Any Meme, Up to 10,000x Leverage. The only decentralized trading platform that lets you own 1 Bitcoin for $10. Ametlik veebisait: https://www.superp.xyz/ Valge raamat: https://superp.gitbook.io/superp Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x19ed254efa5e061d28d84650891a3db2a9940c16 Ostke SUP kohe!

Superp (SUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Superp (SUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.51M $ 50.51M $ 50.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0924 $ 0.0924 $ 0.0924 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.05051 $ 0.05051 $ 0.05051 Lisateave Superp (SUP) hinna kohta

Superp (SUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Superp (SUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUP tokeni tokenoomikat, avastage SUP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUP Kas olete huvitatud Superp (SUP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUP MEXC-ist osta!

Superp (SUP) hinna ajalugu SUP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUP hinna ajalugu kohe!

SUP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUP võiks suunduda? Meie SUP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUP tokeni hinna ennustust kohe!

