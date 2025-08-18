Rohkem infot SUP

Superp hind(SUP)

1 SUP/USD reaalajas hind:

Superp (SUP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:01 (UTC+8)

Superp (SUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-2.05%

-2.86%

+25.00%

+25.00%

Superp (SUP) reaalajas hind on $ 0.04549. Viimase 24 tunni jooksul SUP kaubeldud madalaim $ 0.04477 ja kõrgeim $ 0.04925 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SUP muutunud -2.05% viimase tunni jooksul, -2.86% 24 tunni vältel +25.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Superp (SUP) – turuteave

$ 451.96K
$ 451.96K$ 451.96K

$ 45.49M
$ 45.49M$ 45.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Superp praegune turukapitalisatsioon on -- $ 451.96K 24 tunnise kauplemismahuga. SUP ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Superp (SUP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Superp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013396-2.86%
30 päeva$ +0.02049+81.96%
60 päeva$ +0.02049+81.96%
90 päeva$ +0.02049+81.96%
Superp Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUP muutuse $ -0.0013396 (-2.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Superp 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02049 (+81.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Superp 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUP $ +0.02049 (+81.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Superp 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02049 (+81.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Superp (SUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Superp hinnaajaloo lehte.

Mis on Superp (SUP)

Perp DEX for Any Meme, Up to 10,000x Leverage. The only decentralized trading platform that lets you own 1 Bitcoin for $10.

Superp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Superp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Superp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Superp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Superp hinna ennustus (USD)

Kui palju on Superp (SUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Superp (SUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Superp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Superp hinna ennustust kohe!

Superp (SUP) tokenoomika

Superp (SUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Superp (SUP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Superp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Superp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUP kohalike valuutade suhtes

1 Superp(SUP)/VND
1,197.06935
1 Superp(SUP)/AUD
A$0.0695997
1 Superp(SUP)/GBP
0.0332077
1 Superp(SUP)/EUR
0.0386665
1 Superp(SUP)/USD
$0.04549
1 Superp(SUP)/MYR
RM0.1915129
1 Superp(SUP)/TRY
1.8582665
1 Superp(SUP)/JPY
¥6.68703
1 Superp(SUP)/ARS
ARS$58.9245617
1 Superp(SUP)/RUB
3.6237334
1 Superp(SUP)/INR
3.9808299
1 Superp(SUP)/IDR
Rp733.7095747
1 Superp(SUP)/KRW
63.1801512
1 Superp(SUP)/PHP
2.5829222
1 Superp(SUP)/EGP
￡E.2.1930729
1 Superp(SUP)/BRL
R$0.245646
1 Superp(SUP)/CAD
C$0.0627762
1 Superp(SUP)/BDT
5.5183919
1 Superp(SUP)/NGN
69.6629311
1 Superp(SUP)/UAH
1.8746429
1 Superp(SUP)/VES
Bs6.14115
1 Superp(SUP)/CLP
$43.76138
1 Superp(SUP)/PKR
Rs12.8754896
1 Superp(SUP)/KZT
24.6023567
1 Superp(SUP)/THB
฿1.4716015
1 Superp(SUP)/TWD
NT$1.3660647
1 Superp(SUP)/AED
د.إ0.1669483
1 Superp(SUP)/CHF
Fr0.036392
1 Superp(SUP)/HKD
HK$0.3557318
1 Superp(SUP)/AMD
֏17.395376
1 Superp(SUP)/MAD
.د.م0.4089551
1 Superp(SUP)/MXN
$0.8511179
1 Superp(SUP)/PLN
0.1651287
1 Superp(SUP)/RON
лв0.1965168
1 Superp(SUP)/SEK
kr0.4339746
1 Superp(SUP)/BGN
лв0.0759683
1 Superp(SUP)/HUF
Ft15.3524201
1 Superp(SUP)/CZK
0.950741
1 Superp(SUP)/KWD
د.ك0.01382896
1 Superp(SUP)/ILS
0.1533013
1 Superp(SUP)/NOK
kr0.4621784
1 Superp(SUP)/NZD
$0.0764232

Superp ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Superp võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Superp ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Superp kohta

Kui palju on Superp (SUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUP hind USD on 0.04549 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUP/USD hind?
Praegune hind SUP/USD on $ 0.04549. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Superp turukapitalisatsioon?
SUP turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUP ringlev varu?
SUP ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUP (ATH) hind?
SUP saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SUP madalaim (ATL) hind?
SUP nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUP kauplemismaht on $ 451.96K USD.
Kas SUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:01 (UTC+8)

