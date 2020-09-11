SUN (SUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUN (SUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUN (SUN) teave SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. Ametlik veebisait: https://sun.io/ Valge raamat: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S Ostke SUN kohe!

SUN (SUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUN (SUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 443.95M $ 443.95M $ 443.95M Koguvaru: $ 19.90B $ 19.90B $ 19.90B Ringlev varu: $ 19.16B $ 19.16B $ 19.16B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 461.20M $ 461.20M $ 461.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 Praegune hind: $ 0.023175 $ 0.023175 $ 0.023175 Lisateave SUN (SUN) hinna kohta

SUN (SUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUN (SUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUN tokeni tokenoomikat, avastage SUN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUN Kas olete huvitatud SUN (SUN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SUN MEXC-ist osta!

SUN (SUN) hinna ajalugu SUN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUN hinna ajalugu kohe!

SUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUN võiks suunduda? Meie SUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUN tokeni hinna ennustust kohe!

